Cierre de estación dificulta retorno de los migrantes

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







COMENTAR

La Casa del Migrante informó que ante el cierre de la estación migratoria en Saltillo, los migrantes que han decidido ya no continuar con su trayecto, se han quedado varados en Saltillo, mismos que han tenido que trasladarse a otros estados para entregarse al Instituto Nacional de Migración (INM).

Según Alberto Xicoténcatl, director del albergue, cada semana hay migrantes que decidían ya no continuar con su camino y deciden regresar a su país de origen. "Se registran entre 8 y 15 personas que se entregaban al Instituto Nacional de Migración en Saltillo, no obstante, en estas semanas que ha estado cerrado, esta gente no se pudo entregar en Saltillo y tuvo que irse a otros estados", dijo.

Entre estos estados el instituto de migración más cercano es en el estado de San Luis Potosí. "Ojala que pronto el instituto pueda subsanar las deficiencias de la estación para que pueda ser reabierta".

Manifestó que es importante destacar que pese a que la Casa del Migrante no está a favor de los centros de detención migratoria, es necesario contar con éstos. "No estamos a favor, pues la detención migratoria debe ser la última alternativa, pero hay situaciones muy específicas donde la gente requiere de estos centros", expuso.





Varados. Casa del Migrante denuncia problemática por cierre de estación migratoria en Saltillo.

Etiquetas: saltillomigrantes

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...