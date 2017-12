Pendiente, cambio de director de Seguridad

TORREÓN, COAH.-

El alcalde Jorge Luis Morán informó que están a la espera de que la administración municipal entrante realice el cambio de director de Seguridad Pública Municipal de Torreón antes del 31 de diciembre "y no lo deje hasta el último momento".

El ofrecimiento para que se realice este cambio con miras a que haya mayor control en la parte operativa, se hizo al alcalde electo Jorge Zermeño Infante desde el domingo de la semana pasada, cuando acudió a la reunión de Evaluación de Indicadores de Incidencia Delictiva, acompañado del virtual nuevo director Francisco García Cervantes.

Y no solamente hasta ahora no se ha tenido respuesta, según asegura Morán Delgado, sino que a la reunión de ayer domingo 24 de diciembre en la Dirección ed Seguridad Pública Municipal, no acudió nadie en representación del nuevo gobierno .

Con la asistencia normal de los titulares de las distintas corporaciones encargadas de la Seguridad Pública en Torreón, incluyendo al Mando Especial Arturo Coronel Flores, ayer domingo se desarrolló la penúltima Reunión de Evaluación de Indicadores de Incidencia Delictiva.

Morán Delgado dio un mensaje de agradecimiento a los funcionarios que durante esta administración 2014-2017, domingo a domingo han acudido y participado con la información estad→ ística de cada una de las dependencias que representan.

La última reunión será el próximo domingo 31 de diciembre a las 8 de la mañana.

Morán explica que "como tampoco volvieron durante la semana a la Dirección de Seguridad Pública, nosotros esperábamos que vinieran este domingo o mandaran representantes, pero no ocurrió así, supongo que es por las vacaciones".

Hasta ahora, se desconoce también qué regidores integrarán la Comisión de Seguridad Pública.

Morán informó que de acuerdo a la Ley, él es alcalde hasta el 31 de diciembre y presidirá la reunión de ese domingo a las 8 de la mañana, independientemente si para entonces se ha realizado el cambio de director de Seguridad Pública o no.

TOCA EL MARTES

Dentro de la Entrega-Recepción, la fecha que le toca para el proceso a Seguridad Pública es el próximo martes 26 de diciembre.

Pese a que se entreguen éstas y otras oficinas como Protección Civil, Garantías Municipales y Tribunales, se dejarán aspectos pendientes del cierre, debido a que son áreas que trabajan las 24 horas del día.

Lo anterior, de acuerdo con la coordinadora general es este programa Natalia Virgil, aplica también a Vialidad y a algunas áreas del Simas que deben estar funcionando de manera permanente en apoyo a la ciudadanía.

1 SEMANA FALTA SEMANA FALTA Para que entre en funciones nuevo gobierno.

No asisten a Reunión de Seguridad ⇒ Por la importancia del rubro, se esperaba que representantes del Gobierno municipal entrante estuvieran ayer domingo en la DSPM. ⇒ Luego de que fueron por primera vez el domingo pasado y a pocos días de que se realice la transición del gobierno. ⇒ Tampoco han informado de fechas para darle el cargo al nuevo director de Seguridad Pública sin esperar el 31.

De salida. La semana entrante se realizará la última Reunión de Evaluación de Indicadores de Incidencia Delictiva en la DSPM, correspondiente a la administración municipal 2014-2017.

