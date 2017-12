Hijo de Yunes va por candidatura del Frente en Veracruz

XALAPA, VERACRUZ.-

Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se registró como precandidato del PAN a la gubernatura, la cual estará en disputa en el 2018.

El actual alcalde de Boca del Río, cargo que dejará el 31 de diciembre, aseguró en cuatro ocasiones tener "la capacidad" para encabezar la alianza entre PAN-PRD y Movimiento Ciudadano.

"Lo hago con la convicción de tener la preparación, la fuerza y el entusiasmo suficiente para encabezar el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que comparten el deseo de lograr un mejor futuro para Veracruz y nuestras familias. Después de casi 90 años llegó la alternancia al estado, derrotamos al PRI corrupto y llegó por fin la justicia".

Uno de los tres hijos del mandatario, arremetió contra quienes critican el gobierno bianual de su padre, a quienes acusó de hacer señalamientos huecos y deshonestos.

"Sus críticas huecas, deshonestas y tendenciosa tienen como objetivo saciar su hambre de poder y buscan solo el interés de unos cuantos. Hablan del cambio hacia un rumbo desconocido e incierto para todos los veracruzanos. A estos personajes les digo que nosotros ya no hablamos del cambio, el cambio habla de nosotros", dijo en tono soberbio.

Al dar su mensaje, aseguró que las críticas vertidas a la actual administración son "huecas y tendenciosa", e incluso intentó advertir sobre quiénes "quieren un rumbo desconocido para Veracruz".

Se dijo luchador contra el sistema corrupto que parecía imposible de vencer y llamó a evitar las "voces que buscan regresar al pasado".

"O que prometen cambios sin decir cómo hacerlos, critican lo que hemos hecho y hablan de que estarían mejor con otro Gobierno; minimizan el hecho de haber hecho justicia a todos los veracruzanos agraviados por las corruptelas de Duarte y su camarilla".

Continuó en que esas mismas voces evitan mencionar que Veracruz era "un paciente en terapia intensiva, al borde del colapso y que había que salvarle la vida para después comenzar un largo proceso de recuperación plena".

Pese a los índices de inseguridad, dijo que hoy Veracruz está estable y empezando la construcción de un futuro nuevo y que la verdadera transformación está apenas por comenzar.

"Nosotros somos el verdadero cambio. Desde hace décadas hemos arado las tierras del conformismo, sembramos la semilla del cambio, regamos la tierra de la esperanza y ya cosechamos los frutos de nuestro trabajo. Tenemos que continuar por ese camino de cambio para lograr el Veracruz que todos queremos; tengo la experiencia y capacidad para encabezar este esfuerzo".

Presumió que a lo largo de siete años en Boca del Río encabezó un Gobierno transformador, y añadió que lo mismo quiere para todo Veracruz.

"Sé con absoluta certeza que soñarlo no es ninguna locura. Todos queremos terminar de enterrar la historia de corrupción, inseguridad y abandonó que audio nuestro estado por tanto tiempo".

Yines Marque insistió en que el Gobierno de su padre será apenas el comienzo, servirá para sentar las bases de Veracruz moderno del futuro, que servirá para estabilizar sus finanzas, para mejorar la seguridad y poner las bases para ese Veracruz que vendrá en los próximos seis años.

"Les pido que me acompañen, que no me dejen solo, que este esfuerzo no es de una persona o de una sola familia, que está ilusión es de todos los que soñamos con ese Veracruz seguro, tranquilo, con oportunidades (...) El cambio verdadero somos nosotros, el cambio verdadero no es regresar al pasado, no es ir hacia una demagogia que no tiene sentido ni sustancia".





