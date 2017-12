Fiestas decembrinas provocan aumento de hasta 5 kilos de peso

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Las cenas de Navidad y Año Nuevo con sus respectivos recalentados, traen como consecuencia el aumento de tres a cinco kilos en promedio, si el consumo no se hace con moderación, según especialistas del Seguro Social.

Es por eso que para disfrutar el fin de año e iniciar uno nuevo sin riesgos de salud por obesidad, sobrepeso, altos niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión arterial, el nutriólogo Enrique Lozano Paz, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda disfrutar la comida durante estas épocas, pero consumirla con moderación, además de adoptar una rutina de ejercicio.

El especialista en nutrición del Seguro Social, recomienda desayunar de manera balanceada y no saltarse este alimento; es válido comer diversos platillos pero con moderación y procurar que siempre contengan verduras; preferir opciones baja en sal y rica en fibra, así como limitar la ingesta de leche, alimentos ricos en grasa, con irritantes y comida "chatarra".

Evitar el alcohol es otra recomendación. Es frecuente que en días de celebración se incremente el consumo de bebidas alcohólicas; si no se es capaz de controlar la cantidad, es mejor no tomarlas.

Elegir las bebidas dulces como jugos, aguas, atoles, café, etcétera, con poca cantidad de azúcar. Además se deben evitar los endulzantes y, de preferencia, preparar en casa estos alimentos.

El ponche se deberá consumir solo uno al día. Aunque es una buena fuente de micronutrientes, es un zumo de muchas frutas que no se recomienda en personas con problemas de glucosa.

No dejar de hacer actividad y si no la hace, es una buena fecha para iniciar. Para esto no es necesario salir de casa, ya que en la actualidad existen canales en televisión o Internet que ofrecen rutinas para ejercitarse. En caso de intenso frío, se puede optar también por lugares cerrados y practicar baile, así como ejercicios de relajación y estiramientos, por lo menos una vez a la semana.





Se recomienda disfrutar la comida durante estas épocas, pero consumirla con moderación. (ARCHIVO)

Etiquetas: dietaalimentacionnutricion

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...