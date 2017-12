Conflicto dejaría a Tlahualilo sin agua

TLAHUALILO, DGO.-

PODRíA QUEDARSE SIN LA FUENTE QUE ABASTECE AL 70 % DE LA POBLACIóN

TLAHUALILO, DGO







COMENTAR

El municipio de Tlahualilo podría quedarse sin la fuente que abastece el agua para más del 70 por ciento (%) de la población. Lo anterior debido a la negligencia demostrada de las autoridades municipales anteriores.

Y es que en el año 2005 el ex alcalde Horacio González ordenó la compra de un terreno de 400 metros cuadrados en el ejido El Quemado, donde se encuentra el principal pozo que abastece a Tlahualilo pero no legalizó la operación.

En el año 2013 un particular de nombre Ezequiel Rodríguez Andrade presentó demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito para despojar al Ayuntamiento de esa fracción de terreno, asegurando ser el propietario, y ante la falta de defensa legal por parte de la Administración que en ese entonces presidía el ex alcalde Armando Rodríguez Belmonte, el Tribunal falló a favor del demandante.

Así, la no acción de los ex alcaldes Horacio González y Armando Rodríguez Belmonte quienes no demostraron la compra de la parcela 1599147 del ejido El Quemado en el municipio de Gómez Palacio, dejó a la población indefensa.

Los habitantes de Tlahualilo se enteraron de la orden de desalojo y presentaron un amparo indirecto en el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, no obstante han notado 'trabas' para admitir este recurso por parte del licenciado, Jorge Trejo Veloz, pese a que se alega el impedimento para el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos contar con un servicio básico establecido en la Constitución Mexicana como es el de agua potable.

El actual alcalde de Tlahualilo Sergio Nevárez Nava lamentó la irresponsabilidad de los ex presidentes y sobre todo de Rodríguez Belmonte por no entregar ningún documento al Tribunal pese a que se recibieron notificaciones.

Nevárez dijo que para cuando se consiguió el contrato de compra-venta de la parcela (agosto de 2017) para entregarlo a las autoridades agrarias, se declaró que la prueba era presentada fuera de los términos.

Nevárez dijo que acudirán ante las instancias necesarias para evitar esto.

"Por primera vez en toda su historia Tlahualilo cuenta con agua en cantidad y calidad de consumo humano y ahora resulta que se le pretende despojar del vital líquido", dijo.

Terreno Presunto dueño busca revender terreno al municipio. ⇒ Se trata del juicio agrario 438/2013 ⇒ En mayo de este año el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito emitió una sentencia condenando al Municipio y al SIAAT a entregar la fracción del terreno donde está la noria.

Documento. En el edificio de Presidencia no se encontraba el documento que avalaba la compra. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Agua Tlahualilo

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...