Verdades y Rumores

Cuentan que el lento arranque que ha tenido el gober Miguel Riquelme en su administración no sólo se debe a los contratiempos que le generó tener que amarrar la elección durante más de cinco meses en la Capirucha del Esmog por la complicada judicialización del proceso electoral. Y es que ha llamado la atención que don Miguel no ha logrado conformar ni la mitad de su gabinete legal, lo cual, a estas alturas, resulta cuando menos extraño. Algunos dirán que es por la falta de perfiles, ya que muchos andan moviéndose en estos días para buscar huesos de cara a la elección de 2018. Otros se apegarán al discurso oficial de que el gober está analizando muy bien a los prospectos para evitar que en unos meses le renuncien.

Pero nuestros subagentes disfrazados de plumas de asesores nos comentan que hay algo más profundo que está provocando que el nuevo gobierno no termine de empezar bien. Resulta que, según dicen, el exgober Rubén Moreira no quiere sacar las manos del Palacio Rosa y está obstaculizando la sustitución de perfiles y el nombramiento de otros porque aún quiere seguir moviendo el pandero en eso de colocar piezas clave en la administración provincial. Comentan que hasta hace unos días la respuesta de don Miguel había sido moderada, en espera que poco a poco don Rubén se fuera haciendo a la idea de que ya no es él quien manda. Pero resulta que esto no ha ocurrido y, aseguran los subagentes, Riquelme ha comenzado a subir el tono para que dejar en claro que el que decide ahora es él. Dicen que las fricciones están a todo lo que da y no sólo por los nombramientos para las distintas dependencias. Y es que además de que aún quedan pendientes de llenar las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Fomento Económico, Desarrollo Clientelar -perdón, Social- y Fiscalización, también están por definir las candidaturas a los cargos de elección popular que estarán en juego. Y con eso de que Moreira ocupará la Secretaría de Acción Electoral del CEN del PRI, en sustitución de José María Tapia, alfil del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, pues se antoja que la cosa se va a poner de a peso.

Quienes le están poniendo en bandeja de plata la reelección al alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño, son las autoridades salientes. Y es que dese hace varias semanas que parece que la gente del ayuntamiento que encabeza Jorge Luis Morán ya bajó la cortina del changarro. Cada día que pasa el deterioro en las calles es más evidente y la falta de control. Un claro ejemplo de ello es que los baches se multiplican sin que ninguna cuadrilla acuda a por lo menos poner caliche en lo hoyos. El tan anunciado programa de pavimentación no se ve ya por ningún lado, ni tampoco el dinero que dijeron que iban a invertir. La basura se ha convertido en la única decoración navideña de la vía pública y los desperfectos en el equipo urbano, como camellones, banquetas y semáforos, son cosa de todos los días. Para qué hablar de la maleza que crece en camellones y algunas áreas verdes, o del abandono de espacios que otrora fueron presumidos con orgullo, como el Metroparque. Los agudos observadores de la cosa pública municipal dicen que, una vez que se dé el cambio de gobierno local, si don Jorge se pone trucha, no tendría que hacer campaña para reelegirse, bastaría con que tapara los baches, podara la maleza y limpiara la ciudad, para que se notara una diferencia. Claro que hay que ver cómo le van a dejar las finanzas, porque, como ya se ha mencionado en misivas anteriores, las largas filas de acreedores de estos días en la Tesorería muestran que, por una parte, alguien anda haciendo travesuras pidiendo “comisiones”, y por la otra, que no hay suficiente dinero para pagarles a todos, con lo que dejarán a Zermeño la bronca de cubrir esos adeudos. A esto hay que sumar el tema de la sindicalización exprés de decenas de empleados que comenzarán a cobrar a partir de enero. En fin.

Otro de los encargados de despacho del gabinete estatal provisional que ya se prepara para brincar del barco es Jorge Verástegui, secretario de Salud en el gobierno de Moreira II. Cuentan los subagentes que don Jorge no va a saltar precisamente hacia arriba ni hacia un lado, sino más bien hacia abajo. Sí, le futuro inmediato que le espera a este funcionario es el de convertirse en secretario del Ayuntamiento de Saltillo, municipio que a partir del primero de enero de 2018 estará encabezado por el joven Manolo Jiménez. Lo que dicen las lenguas de doble filo es que en realidad don Jorge va a ser el poder tras el trono, ya que Jiménez no cuenta con la experiencia suficiente para manejar una alcaldía. Prueba de ello es que hasta el momento no ha podido convencer a su partido que él tiene que buscar la reelección para tratar de evitar perder le municipio en julio de 2018. Pero en el tricolor no le han hecho caso y continúan buscando perfiles, aunque hasta el momento no se ponen de acuerdo, lo cual los podría meter en aprietos si no definen pronto. Sobre Verástegui se comenta que dejará la Secretaría de Salud en condiciones nada presumibles. Basta ver los problemones que enfrentan los hospitales del interior de la provincia, como los de Torreón, que un día sí y otro también batallan para completar los medicamentos y demás insumos que requieren los pacientes. Antes de ocupar esta cartera, don Jorge estuvo en Fiscalización, en donde no quiso -o no pudo- entrarle a esclarecer el gran misterio de la historia reciente de Coahuila: el destino de los 18 mil millones de pesillos que en el sexenio antepasado desaparecieron de las cuentas públicas.

Con el nuevo escándalo en boga que relaciona al exsenador de Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, con un esquema de triangulación de recursos públicos para engrasar la maquinaria del PRI en estados que tuvieron elecciones en 2016, se le ha dado una sacudida a las autoridades del vecino estado de Durango. Y es que la madeja ha sido desenredada por el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, quien logró fincar responsabilidades a dos personajes de la administración de César Duarte por haber sustraído recursos del erario a través de contratos de prestación de servicios simulados y luego, con la participación de la Secretaría de Hacienda, entregados de nuevo pero ahora para uso electoral. Los testimonios de ambos personajes llevaron hasta “La Coneja”, que fue detenido el miércoles en Saltillo, internado en un penal de Chihuahua y vinculado a proceso por el delito de peculado. El detalle es que, de acuerdo a las declaraciones de uno de los imputados, Ricardo Yáñez, el esquema se habría utilizado en otros estados, entre ellos en Durango. Dicen los críticos y criticones que este señalamiento debería ser suficiente para que el gobierno de José Aispuro despertara de su letargo y se pusiera ahora sí a investigar lo que pasó en el sexenio anterior, tal y como lo ha venido prometiendo sin que hasta ahora haya resultados sustanciosos. Por otra parte, hay que ver hasta dónde va a llegar este escándalo ya que cuando ocurrieron los enjuagues, el secretario de Hacienda era Luis Videgaray, uno de los pilares del gobierno del preciso Peña Nieto, y padrino del precandidato tricolor José Antonio Meade. Nada más.

Dicen que en donde huele a gato encerrado es en el caso del incendio que se registró hace varias semanas en el parque industrial de Gómez Palacio y que afectó a dos empresas de la zona. Los subagentes disfrazados de pipas de bomberos comentan que algo extraño está ocurriendo porque hasta el momento no se ha determinado la causa del siniestro y que, al parecer hay intereses oscuros detrás ya que se pretende manejar una versión oficial favorable para uno de los dueños de la empresa en donde, según registro periodísticos, inició el fuego en realidad. Pero seguramente todo esto será producto del sospechosismo y las autoridades de la Vicefiscalía, encabezada todavía por el controvertido Zacarías Cabrera, se apegarán a derecho y determinarán las cosas como debe ser. Para que luego no digan que no tenemos confianza en las instituciones.







