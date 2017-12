Renuncia a dirigencia de Encuentro Social

SALTILLO, COAH.-

El asesor jurídico de Cristo Vive, Eduardo Pacheco, renunció a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social (PES) en Coahuila, esto tras darse a conocer la alianza nacional con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Eduardo Pacheco dio a conocer que debido a la decisión Nacional del partido de hacer alianza con Morena, no permanecerá al frente del partido.

"Por el compromiso firme que tengo de ser congruente con mis principios morales y espirituales como Cristiano, ya no me es posible continuar al frente del Partido, por ello informo que he presentado mi renuncia definitiva al cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social en Coahuila", dijo. No obstante, no dio a conocer si buscará integrarse a otro partido.

Fue en el mes de agosto de este año que la dirigencia estatal del Partido Encuentro Social fue cambiada en la Ciudad de México; para ser presidida por Eduardo Pacheco.

En la gubernatura en Coahuila, Eduardo Pacheco se vio muy activo, esto luego de ir en conjunto por este cargo con el partido Acción Nacional en la "Alianza Ciudadana por Coahuila".

Al menos desde hace 3 años, Eduardo Pacheco, quien representa también al colectivo "Rescatando la Familia", ha generado polémica, tras adoptar una doctrina en contra de la diversidad de género.





Incógnita. No dio a conocer si buscará integrarse a otro partido.

