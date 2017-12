Persevera... ¡Y alcanza!

TORREÓN, COAH.-

El que persevera alcanza, eso lo sabe muy bien Luis Adrián Cruz quien el pasado domingo obtuvo el título de La Voz… México en su edición 2017.

Tras varios intentos de destacar en los escenarios, el artista de 28 años de edad ha dado un gran acierto al ganar el concurso de la mano de la italiana Laura Pausini, quien fuera su coach.

Luis Adrián ofreció una emotiva entrevista a El Siglo de Torreón en la que no pudo contener el llanto al hablar de su estado, Oaxaca que, como es sabido, sufrió grandes estragos por los sismos ocurridos en septiembre.

"Este reconocimiento se lo dedico a mis padres, a mi familia y mi gente oaxaqueña que siempre me ha cobijado y me ha brindado todo su apoyo; lo de los temblores fue algo muy triste, muy devastador.

"Una persona me dijo, 'todavía no tengo casa, pero mandé un sms para apoyarte y que puedas ganar'; en verdad que eso me hizo llorar. Estoy feliz de llevarle a mi pueblo este premio", comentó entusiasmado.

Cruz expresó que sus emociones se encuentran a flor de piel ya que no imaginaba ganar sobre todo porque él maneja la ópera, un género poco común en la República Mexicana.

"La ópera no pega mucho aquí en México ya que aquí manda la música regional o la banda y creo que también es una música maravillosa que amo cantar. Me pusieron a cantar otros ritmos lo cual fue un reto que libré con gusto y al final lo que me gustó es que la ópera salió a flote", comentó.

En cuanto a Pausini, Luis Adrián expresó que se ha vuelto su gran amiga. Se consideró afortunado de haber estado en su equipo.

"Laura es una bellísima persona que cuenta con una trayectoria impresionante en Europa y Latinoamérica. Me dio muchos consejos y me compartió muchas cosas hermosas de ella", detalló el intérprete.

Luis Adrián Cruz dijo que espera venir pronto a la Comarca Lagunera, ya que aquí cuenta con grandes amigos como la cantante Yareli Ortega.

"No tengo la fortuna de conocer La Laguna, sin embargo, siento mucha atracción por su región así que espero pronto visitarlos para cantarles y convivir", externó.

Por último, el artista reveló que pasará las fiestas navideñas al lado de su familia y sus seres queridos.

"Queremos hacer una fiesta en grande, es más, gente de La Laguna si quieren ir con gusto los espero, habrá frijolitos para todos. Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo mucho mejor que éste", comentó.

