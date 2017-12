Ya no extraña a ‘Mónica Robles’

CIUDAD DE MÉXICO.-

A más de un mes de que concluyó la quinta temporada de El señor de los cielos, Fernanda Castillo sostuvo que ya no extraña al emblemático personaje "Mónica Robles", que interpretó durante casi cinco años.

De acuerdo con la historia, "Mónica Robles" murió como consecuencia de una bala disparada por "El Cabo". Aunque fanáticos de la serie de televisión sostienen que no está claro su desenlace, Castillo aseguró que sí fue el final.

Incluso el 2 de noviembre lo confirmó a través de las redes sociales: "Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi carrera y mi vida. #MonicaRobles y esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma.

"Tener que decirle ADIOS ha sido de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo eso maravilloso que ella me regaló. Me voy llena de agradecimiento y de lecciones", escribió.

Durante la promoción del filme Una mujer sin filtro, que protagoniza, se le preguntó si extraña a "Mónica Robles" y tras unos segundos de pausa, respondió:

"La verdad, en este momento ya no la extraño, creo que hay que cerrar el ciclo. El día que cerré ese ciclo decidí que estaba bien ahí y que hay que avanzar. Siempre la voy a querer, pero ya se acabó", externó.

Aunque no puede dar detalles al respecto, trascendió que la actriz protagonizará Enemigo íntimo, la nueva serie de televisión de Telemundo al lado de Matías Novoa y Raúl Méndez que trata sobre la hija de un afamado narcotraficante que se enamora del enemigo de su padre.

En fecha reciente la sonorense concluyó el rodaje de la película Ya veremos junto a Mauricio Ochmann, que se estrena en 2018.

"Estoy segura que le encantará a todo el mundo porque es una de las experiencias más bonitas que he filmado en mi vida. Además, a mediados de este año estaré filmando otra película".

En el plano personal, dijo que por el momento no tiene el propósito de contraer nupcias con su pareja Erik Hayser, pues atraviesa por una buena racha laboral y cree que no necesita realizar una boda para reafirmar su compromiso.

No obstante, comentó que tras los sismos que se sintieron en México en septiembre pasado analizó que se debe aprovechar más el tiempo compartiendo con su familia y seres queridos.

"Este fue un año en el que todos aprendimos que la gente se va y las cosas cambian en dos segundos. Está padre que haya tanto trabajo y todos los días esté luchando por mi sueño, pero también está padre que comparta con mi familia, que esté con mi pareja", expresó.





Con trabajo. La actriz Fernanda Castillo alista serie de televisión y película; en enero estrenará Una mujer sin filtro.

