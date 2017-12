Graba en México serie de Netflix

NOTIMEX

Ciudad de méxico.- Con motivo de las grabaciones de la serie Narcos, el actor Ernesto Alterio disfruta su estancia en México, país con el que, aseguró, entabla desde hace tiempo una relación de amor y respeto.

Aunque son pocos los detalles que puede revelar de esta cuarta temporada de dicha producción, Alterio se muestra feliz de que estén grabando en esta ciudad.

"Ya conocía México, pero nunca había estado por tanto tiempo aquí, así que esto me ha permitido conocer más y me encanta; además he podido estrechar esta relación de amor", dijo el argentino-español, quien desde junio vive en esta capital.

Señaló que en unos días viajará a España para pasar las fiestas de fin de año, pero regresará en enero para continuar con la serie de Netflix.

"Narcos se ha convertido en un referente mundial no sólo por el talento que se ha sumado, sino también por el tema que aborda", dijo el actor en entrevista.

"Es una historia fascinante y rica en elementos", apuntó el actor, sin embargo lamentó no poder adelantar más detalles de esta serie en la que también han trabajado los mexicanos Damián Alcázar y Ana de la Reguera.

Ernesto Alterio también se suma a la segunda temporada de Las chicas del cable, quienes tendrán un secreto muy bien guardado, en su segunda temporada.

Además de que en cine, recientemente estrenó en España Perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia, la cual es el remake de la cinta italiana Perfectti Sconosciuti, con la cual ya han empezado a tener buenas críticas.

Ahora la cinta llegará a cines mexicanos el próximo 28 de diciembre, esperando que corra con la misma suerte que en España. La historia se centra en cuatro parejas, quienes durante una cena sacan a flote sus más oscuros secretos.

