Es celosa de su vida privada

Ciudad de méxico.- La cantante mexicana Lucía Méndez descartó una bioserie inspirada en su vida personal y obra artística, pero sí aceptará el proyecto titulado Amigas en el que actuarían Laura León, Dulce y Cynthia Klitbo.

La idea surgió luego de una reunión que las tres primeras sostuvieron hace unos meses y cuyo video se hizo viral en fecha reciente al subirse a las redes sociales.

"Tengo la propuesta y el año que entra la televisora quiere hablar con ellas. Dulce estaba checando lo que hay en Tinder, porque ese día estábamos de traviesas y mal habladas. Ni siquiera nos habíamos puesto jarras, estábamos bromeando", explicó en conferencia de prensa.

Con respecto a la bioserie, la también actriz admitió que una televisora extranjera le extendió la propuesta basada en sus anécdotas, pero le respondió que no, pues se considera una mujer celosa de su vida privada.

"Me han insistido y les dije que lo iba a pensar, pero no lo sé. Ni aunque haya paga, creo que es mi vida, mis amores, mis tristezas. Recordar cuando murieron mi mamá y mi hermano sería una catarsis muy fuerte, son cosas que sí me duelen muchísimo".

En ese sentido, la guanajuatense abrió su corazón y compartió que hubiese querido no tener 100 puntos de rating de su telenovela Tú o nadie o el éxito que alcanzó con Colorina a cambio de la vida de su padre.

"¿De qué me servía ser la Colorina o Tú o nadie si perdí a mis dos mejores amigos? Eran momentos de contrastes, mucho éxito y en mi vida personal mucha tristeza. Además, cuando se te sube la fama comienza tu fracaso. En Colorina me sentía muy divina, pero mi mamá me ubicaba".

Al ser cuestionada acerca de sus amores y desamores, platicó que ha sido muy noviera y hoy no le incomoda estar soltera.

"Me siento muy libre y muy feliz con la palabra. Cuando entras a la fe no necesitas nada, Dios está contigo. Lo que va a ser, va a ser. Ahora estoy saliendo con alguien, si es él, será y si no, pondrá a otro. Y si no hay nadie, no importa, soy sumamente feliz".

Previo a iniciar la conferencia para hablar de su nuevo disco, Lucía Méndez dio a conocer que "metió la pata", y se provocó un esguince casi de tercer grado en la pierna izquierda, por lo que usará férula hasta enero de 2018.

"A cualquiera le pasa. Ojalá me hubiera aventado de un ropero o hubiera sido cuchiplanchando. Entonces, diría: 'metí la pata, pero rico'. Sin embargo no, fue saliendo del banco, se me atoró el tacón, porque antes muerta que sencilla, y me caí. Iba con mi hermana", comentó la artista.

A seis días de salir a la venta, la cantante informó que su disco Lucía Méndez en escena se encuentra agotado de manera física en tiendas. Mientras la disquera surte de más copias, indicó que está disponible a través de plataformas digitales.

Explicó que el CD y DVD agrupa muchos de los éxitos que han marcado su trayectoria a lo largo de 45 años. De entre ellos destacan: Corazón de piedra, Atada a nada, Para qué me haces llorar, Mi amor, amor, Don corazón, Alma en pena, Juntos por costumbre y el sencillo en promoción Nos aburriremos juntos, por citar algunos.

Se refirió a Juntos por costumbre, un tema que dice, le escribió José Ramón Flores cuando una de sus relaciones amorosas concluyó en divorcio.

"Desgraciadamente es algo que nos pasa y éste es uno de mis grandes clásicos. Creo que cuando metes tu vida y le das el sentido al compositor, pega más, la expresas con más ganas, con tristeza o decepción. Todas mis canciones han sido de vivencias".

Luego de que la cantante Yuri se pronunció en contra de la adopción homoparental en México, la cantante Lucía Méndez, con quien ha tenido diferencias, opinó que no es Dios para juzgar a nadie y no está en contra de que la comunidad gay adopte niños.

Son 45 años de trayectoria artística en que los que ha destacado en cine, televisión, teatro, música y como empresaria. "Sólo me falta vender mole los domingos en la Guadalupana", bromeó.

Hay quienes a Lucía Méndez le llaman diva. Ella consideró que el término debe ser usado cuando se trata de una figura con trayectoria amplia y firme.

"Que me digan 'La diva de México' es difícil porque no ha sido por actitud ni porque yo viva como diva o porque viva en algodones. Yo vivo como una persona normal y soy feliz siendo así, pero para que te digan diva debes tener una súper trayectoria".

El 26 de enero de 2018, Lucía Méndez festejará su cumpleaños 63 en el Lunario a través de un concierto y en mayo planea cantar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Lucía Méndez los recuerda con cariño

Lucía Méndez recordó cuando trabajó con Mario Moreno "Cantinflas", Joan Sebastian y Ernesto Alonso.

Del primero comentó que era muy serio. "Tenía una comicidad maravillosa, pero en cuanto decían corte, era otro. Era como un desdoblamiento, era un poco aislado y muy especial".

"Joan Sebastian era muy lindo. Se enojaba porque Rochón (Enrique Rocha) era el tercero en discordia y cuando quería darme un beso, llegaba Joan y decía: 'No, a mi vieja no la besa nadie'.

"Yo le decía que era una novela y él respondía: 'A mí me vale, no me importa. No te puede besar nadie porque tú eres mi vieja y a mis mujeres nadie las toca".

Respecto al fallecido productor Ernesto Alonso, resaltó que fue como su padre. "Me formó, me ayudó. Murió mi papá cuando estaba haciendo Colorina y él me tomó como una hija. Siempre me aconsejaba, me regañaba".

Producción. La cantante presenta su disco en vivo; anuncia conciertos en el Lunario y el Auditorio Nacional.

