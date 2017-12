TORREÓN, COAH.-

DOñA JUANA SUPERÓ DUELO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES

"Volvió a la escuela y a la vida". Por dos largos años y después de la muerte de una de sus hijas, doña Juana de 88 años de edad se encerró en su casa porque guardaba mucha tristeza en su corazón. Después de varias peticiones de sus seres queridos, fue que se dio cuenta que "la vida no se detiene y que su familia quería verla feliz y más bonita".

Este año, y apoyada de una silla de ruedas porque le duelen sus rodillas, decidió participar en la edición número 37 del programa "Vuelve a la Escuela", impulsado desde el año de 1999 por jóvenes del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna y dirigido para 100 adultos mayores de la Comarca Lagunera.

Cada año, los estudiantes acuden a la Plaza de Armas de Torreón para hacer la invitación a este sector poblacional, también asisten a los centros comerciales, en búsqueda de aquellas personas de la tercera edad que se desempeñan como empacadores. A otros, les llaman por teléfono.

La idea es crear un ambiente propicio y agradable, durante el verano y el invierno. En estos cursos se imparten clases de baile, aprenden idiomas como el inglés y el japonés, realizan manualidades y participan en varios deportes.

"Guardaba mucha tristeza por cosas que nos han pasado como a todas las familias de Torreón, pero ahora soy otra, ya soy muy alegre y bailadora, ahorita me duelen mucho las rodillas, pero ojalá que el año que entra me pueda parar para ponerme a bailar. Volví a la vida, no sé cómo darle gracias a Dios por tanto amor que me da", expresó entre risas doña Juana que estuvo acompañada en todo momento, por su hija Rosario.

El cierre del segundo curso del año, celebrado del 4 al 15 de diciembre, se desarrolló ayer y fue en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora de la institución educativa.

Para cerrar el año y por la temporada decembrina, los estudiantes prepararon una entrega de reconocimientos y una posada navideña. Los "nuevos alumnos" de la tercera edad, presentaron coreografías, porras y villancicos; luego disfrutaron de una comida.

El grupo estudiantil que participa en este programa, está conformado por 12 jóvenes de diversas carreras del Tecnológico de Monterrey; todos ellos apoyados de 40 voluntarios, también de la misma institución.

Karla Rodríguez, presidenta de Vuelve a la Escuela y alumna del séptimo semestre de Ingeniería en Bionegocios, dijo que "la verdad es que esto tiene un impacto en la vida de las personas, tenemos testimonios en donde las personas estaban desanimadas y gracias a este curso tienen un poco más de esperanza...aquí se sienten como en familia".

"Año con año nos dejan su número y cuando vamos a comenzar les marcamos, en ocasiones vamos a la Plaza de Armas a invitar a todos los señores que se juntan a bailar y también vamos a los centros comerciales porque muchos trabajan como empacadores".

Las personas que estén interesadas en patrocinar la labor de los estudiantes, así como aquellos adultos mayores que deseen integrarse a estos cursos, pueden llamar al teléfono 8711204858. También pueden solicitar informes en la página de Facebook o Instagram: Vuelve a la Escuela.

Felicidad Les dan alegría. ⇒ Los estudiantes acompañaron en todo momento a las personas de la tercera edad. ⇒ Hubo música navideña y una comida que prepararon los organizadores. ⇒ Son jóvenes del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna. ⇒ Este programa nació en el año de 1999.

Se divierten. Los cursos de verano e invierno concluyeron ayer con una posada navideña. (ANGÉLICA SANDOVAL)

