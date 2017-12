Frío se ha convertido en una real 'pesadilla'

TORREÓN, COAH.-

LIZETH Y JESÚS SUFREN POR CARDIOPáTÍA DE SU HIJO QUE SE AGUDIZA

El frío y la pobreza se han convertido en una "pesadilla" para Lizeth y Jesús. Por un lado, está su hijo Pedrito que ayer cumplió 10 meses de edad, que tiene una cardiopatía dilatada, bajo peso y que en esta época gélida del año "se agita y empieza a toser".

Por otro, está Chuyito, de 5 años de edad, que en esta temporada decembrina, le pide a gritos a sus padres un arbolito de Navidad. "A él le gustan mucho, en años pasados le poníamos un mezquite, se lo pintábamos de blanco, pero hoy no se pudo, él quiere lucecitas en la casa y pues no hay, o compro la medicina de Pedro Valentín o lo que me pide mi otro niño, me siento impotente y muy triste", dijo entre lágrimas el padre de los niños, que tiene 31 años y que ha batallado para conseguir empleo porque no terminó la secundaria.

"Yo soy ama de casa, tengo que estar al pendiente del bebé. A los dos meses a Pedrito le dio un paro cardiaco en el Hospital General y de ahí me lo trasladaron al Infantil porque no tenían material. Desde entonces, mi niño ahí se atiende por sus constantes recaídas, ahí tiene su cardiólogo, pago cada 15 días 150 pesos y aparte lo llevo al pediatra", cuenta Lizeth, de 28 años.

La familia Hernández Herrera, habita en la colonia Valle La Rosita de Torreón. Su casa está construida de block, algunas ventanas se sostienen de palos de madera y en el cuarto donde se quedan los cuatro, hay sábanas para que no entre el frío y un diminuto calentón eléctrico que resulta insuficiente para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

En su pequeño hogar, únicamente hay un televisor, una cómoda para guardar la ropa, una cama y media, un sillón y una parrilla.

Ante tal situación, los jóvenes padres piden el apoyo de la población para comprar la leche y los medicamentos de Pedrito que tienen alto costo y que se surten cada tres semanas. Las medicinas son: Captopril, metoprolol, espironolactona, furosemida, digoxina elixir pediátrico, cardispan al 10% pediátrico y aderogyl.

El llamado, también es para quien desee cooperar con cobijas y ropa abrigadora para los pequeños. Los interesados, pueden llamar a los teléfonos: 8711713566 y 8711014845.

"Es muy difícil, nada más por fe y por amor a los hijos es que tenemos que salir adelante".





Carencias. Los jóvenes padres piden ayuda para comprar los medicamentos de su hijo Pedro Valentín que tiene una cardiopatía. (ANGÉLICA SANDOVAL)

