Robert Dante Siboldi, orgulloso del equipo

Técnico lamenta la falta de contundencia

Para Robert Dante Siboldi la situación es muy clara con Santos Laguna, es la contundencia lo que no está acompañando al equipo y es en lo que deben trabajar para mejorar sus resultados.

Más allá de buscar culpables o caer en críticas hacia sus jugadores, Siboldi alabó al plantel y se dijo orgulloso de sus muchachos, con quienes compartió la insatisfacción de no poder conseguir un resultado positivo anoche ante el Atlas: "siento una gran tristeza, como la siente todo el equipo, una gran amargura por no haber conseguido ganar, no pasa por compromiso, no pasa por otra cosa, simplemente las cosas no se dan, estoy convencido que en ocasiones todos podemos tener un estado de gracia, en ese estado las cosas fluyen, se dan, cuando no estás en estado de gracia, por más que hagas lo que hagas, no se te da. Hoy estoy muy orgulloso del equipo, no hubo uno que no dejara nada en la cancha, todos se entregaron, simplemente la pelota no entra y tenemos que mejorar en eso, entrenar para mejorar la definición", sentenció.

El estratega uruguayo fue claro en señalar que su equipo juega bien a la pelota, pero simplemente no pueden meterla en la portería contraria y es lo que les está privando de obtener victorias: "en el futbol hay cosas que no tienen explicación, hoy (ayer) al minuto podíamos ir ganando uno a cero, hubo una pelota que quedó a dos metros del portero y se la estrellamos en el cuerpo, debemos seguir dándole confianza al equipo, transmitiéndole la fe que las cosas tienen que revertirse y esto es por el orgullo, tenemos dos tablas por las que debemos seguir luchando y vamos a luchar hasta el final", aseguró.

'No tuvimos calma'

En su análisis, Siboldi describió que el gol le cambió la cara al partido y que Santos terminó por perjudicarse a sí mismo al no tener la fortaleza mental para reponerse al estar abajo en el marcador: "ellos ajustaron para el segundo tiempo, cambiaron a línea de 5, metieron a un jugador de experiencia como Alustiza, que arriba desequilibra y a los seis minutos recibimos un gol, cuando ellos prácticamente no habían tenido oportunidades. Nuestro equipo estuvo buscando y al no caer las nuestras, pero llegar la de ellos que casi no habían generado, es un poquito desconcertante y ahí el partido cambió, no tuvimos la calma para darle circulación, empezamos a tirar balonazos y cuando pasa eso ya no tenemos claridad", apuntó.

En base a eso, Siboldi consideró que más allá de cambiar en lo táctico, en alineaciones o jugadores, su equipo debe cambiar en mentalidad, de cara al duelo del próximo miércoles ante Necaxa: "es muy difícil, prácticamente no tenemos tiempo para preparar los partidos, la semana que pasó fue en la que tuvimos tiempo, preparamos este partido para poderlo ganar, pero hay que levantarnos, ya no es tanto entrenamiento, sino el aspecto psicológico donde debemos atacar, el poder generar esa confianza en los futbolistas para poderla transmitir hacia los demás", finalizó.

Se va feliz el 'profe'

José Guadalupe Cruz se sinceró y admitió que Santos los superó por grandes lapsos, pero el triunfo resultó muy valioso para los Zorros.

El entrenador de los Rojinegros reconoció que: "hace rato que el equipo no ligaba tres victorias de manera consecutiva y hoy (ayer) lo logramos hacer. Para nosotros es un gran resultado, pero también debemos ser muy sinceros, muy ecuánimes, muy objetivos, en realidad durante el primer tiempo nos superó Santos, en el segundo tiempo hicimos ajustes que nos funcionaron a la perfección, nulificamos su ataque, que a mi entender es lo más importante", dijo





Robert Dante Siboldi dijo que sentía una gran amargura por no conseguir el triunfo. (Ramón Sotomayor)

