Aspiran 85 a candidatura independiente por la Presidencia

Deberán reunir mínimo 866 mil 593 firmas de ciudadanos

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un total de 85 solicitudes de ciudadanos interesados en ser candidatos presidenciales por la vía independiente y comenzó a entregar las constancias como aspirantes a quienes cubrieron los requisitos de ley.

Ayer se hablaba de 59 registros, pero hoy el INE informó de un total de 85. El instituto se encuentra aún en la fase de verificación de documentos de la totalidad de los ciudadanos que presentaron sus solicitudes.

Hoy mismo deberá concluir la expedición de las constancias en los casos en que proceda, pues esos aspirantes podrán iniciar a partir de mañana la captación de apoyos.

Deberán reunir mínimo 866 mil 593 firmas de ciudadanos con credencial vigente (1 % de la lista nominal de electores), distribuidos en al menos 17 entidades federativas.

El límite para entregar las firmas vence el 12 de febrero.

Durante los 120 días que dura el periodo de captación de firmas los aspirantes a la candidatura presidencial por la vía independiente podrán gastar máximo 33 millones 611 mil 208 pesos.

Entre los que solicitaron ser considerados aspirantes presidenciales independientes están el comunicador Pedro Ferriz de Con, el senador Armando Ríos Píter (ex militante del PRD) el gobernador de Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez "El Bronco" (ex PRI), la zapatista María de Jesús Patricio, y la ahora ex panista Margarita Zavala.

Hasta ahora el ciudadano Edgar Portillo confirmó que ya recibió su constancia correspondiente. Zavala ya programó iniciar el primer minuto de hoy la capacitación de apoyos ciudadanos.





