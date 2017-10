Atlas viene dispuesto a llevarse puntos

TORREóN, COAH. - El Atlas busca un resultado favorable en La Laguna, que los pueda alejar de los problemas de descenso que padecen desde torneos anteriores.

Previo al viaje que los trasladó a Torreón, el cancerbero Óscar Ustari indicó que, además del duelo ante los Guerreros, los Zorros tienen en mente la seguidilla de partidos que vendrán en los próximos días.

"Van a ser decisivos para saber si estamos para aspirar a una liguilla o no, me parece que la continuidad de que en tres semanas prácticamente tengamos tres partidos eso para nosotros nos va a dar una pauta importante, si bien el domingo es el primer partido, a los dos días tienes otro y el viernes otro"

Agregó que lo importante será empezar este día a sumar la mayor cantidad de puntos, ya que luego tendrán un par de cotejos en su casa, el Estadio Jalisco.

"Nosotros corremos con ventaja en ese sentido, de local nuestra afición también apoya muchísimo, es donde se hace sentir, el hecho de jugar como local uno tiene que hacerse fuerte, no es que permita, pero las circunstancias de un juego te hacen que de visitante te cueste un poco más, de local este último tiempo nos ha ido bastante bien".

Ustari ve en el juego de este día, a un Santos Laguna de cuidado, en una cancha donde pueden hacerse fuertes, por lo que la actitud y concentración, serán importantes para que los tapatíos puedan hacerse del resultado.

"Difícil, es un rival que a nosotros siempre nos ha costado, vamos a una cancha donde ellos son fuertes, hay que ir como hemos jugado estos dos partidos, con el ímpetu para lograr los tres puntos".

El arquero destacó cualidades del rival a las que deberá poner especial atención el cuadro que comanda José Guadalupe Cruz.

"Tiene grandes jugadores, más allá de la virtud adelante y atrás es un equipo que a nosotros nos ha costado, me parece que es un equipo como a todos, al que hay que tenerle cuidado, tienen juego aéreo, en las bandas son un equipo importante".

Por otra parte, el argentino se mostró contento con las oportunidades que ha tenido de aportar al equipo en sus distintos juegos, y aseguró, que siempre trata de sumar para el grupo desde donde sea que le toque estar.

"Si hay algo que no me desespera es mi trabajo, creo que es lo único que sé hacer, con tranquilidad, sé que nuestro trabajo es así, a veces te toca jugar, a veces no, siempre dije que siempre apoyo al equipo desde el lugar que me toque participar".

Los Rojinegros recuperaron al "Chavo" Alustiza de una lesión y será el referente en el eje del ataque. (Fotografía de Jesús Galindo)

