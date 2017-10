Pintan su raya al drama

TORREÓN, COAHUILA.-

TORREÓN, COAHUILA







COMENTAR

En los últimos tiempos el mundo ha vivido episodios trágicos que van desde actos terroristas hasta desastres naturales, motivo por el que Ha*Ash se ha alejado del drama para darle paso el amor y la alegría.

El nuevo objetivo de Hanna y Ashley es darle felicidad a sus fanáticos a través de su siguiente disco de estudio cuya carta de presentación llegó el pasado viernes a la radio. Se trata del tema Cien años a dúo con Prince Royce.

"Lo que queríamos hacer con esta canción es transmitir entusiasmo. Es una canción de amor muy diferente a lo que nuestros fans estaban acostumbrados a escuchar ya que nos enfocábamos mucho en el drama, pero ahorita el planeta lo que necesita es reír y amar, no necesita más dramas.

"Sí traemos rolas para cortarse las venas en el próximo álbum, sólo que esta vez hay un equilibrio entre éstas y las relacionadas con el amor; esto se debe en parte a que Hanna se casó y le ha ido muy bien, algo que ha plasmado en su forma de componer", dijo Ashley en entrevista con El Siglo de Torreón.

Cien años, según externó la cantante, ha sido muy bien recibida. Se encuentra en el top ten de iTunes mientras que en las plataformas de reproducción de música vía streaming se ubica entre las más reproducidas.

"A Hanna y a mí no se nos quita la sonrisa. La respuesta de la gente ha sido increíble, no pudimos haber esperado un mejor recibimiento. Nos hallábamos un poco nerviosas porque después del éxito que logramos con el material de Primera Fila, no sabíamos si les gustaría o no algo nuevo", relató.

La melodía corresponde al género urbano. Ashley dijo que el pop se presta para fusionarse con diversos sonidos, motivo por el que decidieron incursionar en tal ritmo y qué mejor que hacerlo al lado de Prince Royce.

"Prince es un gran artista y todo un tipazo. Trabajamos muy agusto con él, reímos mucho. Estén pendientes de nuestras redes sociales ya que en ellas anunciaremos cuándo se estrenará el video oficial de Cien años", expuso.

La intérprete comentó que la producción discográfica, cuyo nombre no reveló, saldrá a la venta a finales de noviembre o inicios de diciembre. Contendrá 12 "tracks", entre ellos, el citado sencillo y otro dueto sorpresa.

"Todas las rolas fueron escritas por Hanna y por mí. Ojalá y este nuevo disco sea el regalo de Navidad de muchas personas", expresó entre risas.

Por otro lado, Ashley expuso que siempre estarán agradecidas con la placa Primera fila: Sueño hecho realidad ya que les dio múltiples satisfacciones como venir en dos ocasiones a Torreón.

"El CD/DVD nos permitió cruzar fronteras; lograr llenos totales en México, España, Centro y Sudamérica. Además, pudimos ir dos veces a La Laguna, una tierra donde siempre nos reciben con los brazos abiertos y a la que esperamos volver con la nueva gira", dijo.

El dueto Ha*Ash formó parte del elenco del concierto Estamos Unidos Mexicanos que tuvo lugar el domingo ocho de octubre en el Zócalo de la CDMX. Como es sabido, se realizó a favor de los damnificados de los recientes sismos, lo que alentó a las hermanas a participar.

"Lo que vivimos por los temblores fue muy trágico, pero a la vez pudimos ver cómo México se unió como país volviéndose un ejemplo para otras naciones. Estoy orgullosa de ser mexicana", puntualizó.

Más de la charla La cantante platicó sobre nuevos proyectos: La cantante platicó sobre nuevos proyectos: Ashley anunció que Hanna y ella cantarán en la próxima edición del Festival Viña del Mar. Dijo también que las tragedias ocurridas en México por los sismos seguramente las inspirarán para crear una canción. La intérprete comentó que el desamor siempre da más material para componer porque, 'al estar triste o enojada fluyen más las ideas'.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...