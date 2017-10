Encuentran sin vida a hombre en accesos de la 71 del IMSS

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino no identificada fue encontrado la tarde del sábado tirado a un costado del acceso principal de la clínica 71 del IMSS en Torreón.

Voceros de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, informó que la tarde del sábado se reportó al Sistema de Emergencia una persona tirada en el lugar antes indicado.

Al lugar acudió personal de dicha agencia así como del Ministerio Público de Homicidios y de Servicios Periciales.

La representación social se entrevistó con el guardia de la clínica de nombre José N., quien informó que una mujer fue hasta su lugar y le aviso que una persona, al parecer indigente se encontraba tirada a un costado del acceso principal.

El guardia reportó lo sucedido al Sistema de Emergencia y solicitó la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja cuyos paramédicos al revisarlo certificaron que no presentaba signos vitales.

Debido a que la persona no portaba ningún documento no fue posible identificarlo, unicamente se dijo que a simple vista no presentaba huellas de violencia y despedía un fuerte olor a alcohol.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento legal del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Por su parte, el Grupo de Delitos contra la Vida y La Salud se dio a la tarea de investigar la identidad del hoy occiso.





La representación social se entrevistó con el guardia de la clínica de nombre José N., quien informó que una mujer fue hasta su lugar y le aviso que una persona, al parecer indigente se encontraba tirada a un costado del acceso principal. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: muertes torreon

Más de Policiaca

... Anterior Siguiente ...