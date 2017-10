Critica Guadiana las reformas de Rubén Moreira

SAN PEDRO, COAH.-

SAN PEDRO, COAH







Tras darse a conocer que el gobernador Rubén Moreira pidió que se castigará con cárcel la divulgación de conversaciones privadas, el excandidado a gobernador por Morena, Armando Guadiana indicó que la petición es incongruente al asegurar que "el mandatario opera el espionaje en Coahuila".

Armando Guadiana ha sido víctima de espionaje telefónico y lo ha atribuido al Estado.

Fue el pasado 19 de septiembre que Moreira pidió al Congreso Local la creación de un Nuevo Código Penal. Dentro de los delitos punibles, destaca la divulgación de conversaciones privadas, a fin de que sea castigado hasta con cinco años de cárcel.

Guadiana indicó que la petición es absurda porque la intervención telefónica ya está tipificado como delito en el Código Penal Federal.

"Es absurda e incongruente, ya que para nadie es un secreto que es el gobernador y su secretario de Gobierno son quienes operan el espionaje en Coahuila", dijo.

"¿Acaso ya olvidaron que desde la cuenta de correo oficial de la dependencia a cargo de Víctor Zamora se envió un boletín a los medios de comunicación en el cual venía adjunto un audio que correspondía a una llamada mía con un miembro de mi familia?, ahí están las pruebas de que es Rubén y sus corruptos comparsas quienes operan el espionaje", dijo través de un boletín de Prensa.

Asimismo, recordó que ha interpuesta dos denuncias por espionaje. Estas cuentan con número de identificación FED/COAH/SALT0000499/2016 y una más ante la FEPADE con el folio 0000145 ésta fue turnada a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ante estas declaraciones, el gobernador Rubén Morera Valdez, evitó dar una opinión sobre la declaración que hizo el excandidato a gobernador por Morena, Armando Guadiana, sobre la iniciativa del Estado de castigar a quien divulgue conversaciones privadas.

"¿Quién es Guadiana, no yo no lo conozco, no sé quién es Guadiana, en serio no sé quien es, no tengo nada que decirle. Yo conocí a un Guadiana, que hace muchos años metieron a la cárcel", fue la la respuesta que dio el gobernador Rubén Moreira Valdez, al preguntarle su opinión sobre las declaraciones que hizo el excandidato a gobernador.

Lo anterior lo dijo el mandatario estatal, en el municipio de San Pedro, donde estuvo de visita para inaugurar la Unidad Deportiva Mover a México, en la que se invierten 10 millones de pesos.

Armando Guadiana acusó al gobernador y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, de incurrir en espionaje, y dijo que incluso con él mismo lo hicieron, revelando conversaciones con un familiar.





Visita. El mandatario estatal estuvo en San Pedro, para inaugurar la Unidad Deportiva Mover a México. (EL SIGLO DE TORREÓN)

