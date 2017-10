El responsable soy yo: Irarragorri

TORREÓN, COAH.-

Ante la falta de resultados de los Guerreros en la Liga MX y en la reanudación tras la fecha FIFA, el Presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, dio la cara por el equipo albiverde, donde se comprometió junto a cuerpo técnico y jugadores, de revertir la complicada situación.

"Como siempre lo he dicho, el primer responsable soy yo, estamos apenados con ellos (aficionados), porque más que pedirles, tenemos que darles, ellos depositan lo más valioso que tienen que son su corazón, esperanzas e identificación con un club, que ahorita, está muy lejos de lo que la afición significa, estamos en una gran deuda, pero estamos trabajando para cumplir con nuestras obligaciones".

Está consciente, que los seguidores laguneros, están tan desilusionados como ellos por la falta de resultados, por lo que es fundamental la confianza que se genere.

"Como todo en la vida, la confianza, seguridad y alegría, sumada a la preparación y calidad que tiene este equipo, debe resultar en triunfos".

Reconoció que en primera instancia el tema dentro del seno santista, era confusión y frustración, ya que aunque en el futbol se vale caer, se necesita digerir rápido el mal paso, darle la vuelta y comenzar con algo nuevo.

"Con los jugadores hay diálogo y apertura con el cuerpo técnico. Percibo un entorno distinto, una emotividad diferente, veo al equipo con mucha confianza y seguridad, eso a mí me ilusiona, a pesar de que dejamos muchos puntos en el camino, que son importantes y resultan fundamentales en todo lo que perseguimos".

Además, indicó que para él, un proceso es mucho más importante que los resultados, ya que en base a esas características, los marcadores serán favorecedores y cuando logra esa parte, es mucho más probable que consigan los resultados.

Sobre la situación actual del equipo dijo: "He podido ver otra dinámica en este equipo, en la parte mecánica, estábamos haciendo las cosas muy bien, pero en el futbol debe existir algo mágico y eso se genera con la parte emotiva, el equipo ha ganado mucho en ese sentido".

Irarragorri Gutiérrez, dejó en claro, que en definitiva, no puede compararse el 2007 y el presente, donde también se tuvieron malos resultados, al grado de peligrar en el descenso.

"Es muy diferente, estamos en crisis de resultados, pero hasta ahí, al futbol se le puede ver de mil maneras, así como de jugar y obtener resultados. Debemos ganar el domingo, no hay ciencia, no pensamos más allá, el lunes ya veremos para el juego del miércoles".

Indicó que un plantel se limita con elementos lesionados y suspendidos, pero con plantel completo, como ocurre hoy en día con los verdiblacos, el cuerpo técnico tiene todas las herramientas, para saber quienes son los mejores once para iniciar, así como los siete para fortalecer en caso de cambios.

El mandamás santista aceptó que es ventaja, tener bastantes juegos en casa en la recta final de la campaña y aunque todos están de alguna manera golpeados, todas las cosas malas en la vida, tienen un pequeño ángulo de algo positivo, donde la diferencia es cuando la encuentras y la ejecutas, saliendo más fortalecido.

"El equipo tiene una buena oportunidad de remontar esa situación, tenemos un buen número de partidos en casa, estoy convencido que el domingo es un buen día para ganar".

Renuente a adelantar vísperas, Alejandro prefiere ir partido a partido, antes de pensar en una eventual liguilla.

"Proyectar es fácil, hoy más que nunca tenemos que vivir el momento presente, lo más importante que visualizamos es el juego del domingo, quedarnos con los tres puntos en casa, regresar la fortaleza al estadio, hacerla valer con nuestra gente".

Recordó que al finalizar el Draft pasado en Cancún, salieron muy optimistas por lo que realizado, reforzando al equipo en posiciones que consideraban necesarias, saliendo jugadores que habían cumplido su ciclo en la institución.

"Pero es bastante frustrante no encontrar los resultados, se vinieron las lesiones y nos equivocamos en su momento de no haber corregido, sobre todo con 'Cali', que luego le siguió Ventura, lo cual nos comprometió en la central, siguiéndole una espiral de situaciones adversas".

Hizo hincapié que desde el verano del 2015 hasta la fecha, han sido malos los torneos aperturas y buenos clausuras, quedando 21 puntos por disputar en el presente, los cuales buscarán para la tabla porcentual y la posibilidad de ir a la liguilla, ya que al final de cuentas, esto es un negocio de ilusiones.

la Fórmula

Irarragorri, tiene plena confianza en sus jugadores para revertir la situación, donde incluso les ha solicitado cuatro cuestiones muy específicas.

El directivo albiverde, se refirió a que el equipo lagunero debe encontrar ser combativo, guerrero, seguro y alegre, para poder aspirar a salir de los problemas en la tabla porcentual y aspirar a una lejana mas no imposible calificación a la liguilla.

"Física y técnicamente el equipo está muy bien, estoy convencido de cada uno de los jugadores, el plantel es muy completo y tengo mucha confianza en ellos".

Sobre el posible cambio de marca deportiva expresó: "Son rumores, tenemos contrato con Puma hasta el verano del 2018 y seguiremos con ese contrato por ahora".

sobre el 'Tricolor'

Se dio también tiempo de hablar del Tricolor, donde reveló que conoce al técnico colombiano Juan Carlos Osorio personalmente, a quien respeta por su forma de jugar, mas no de improvisar.

"Lo entrevisté en varias ocasiones, es y fue un candidato importante para venir a Santos en distintos momentos y no miente al decir que su sistema es la rotación, no sé por qué nos sorprende tanto. Pero es diferentes a improvisar posiciones, se lo he dicho y a la Dirección de Selecciones Nacionales, es donde han exagerado y no se pueden maximizar los resultados de un equipo, ya nos pasó en Santos".

Ejemplificó que un club si tiene tres centrales lesionados es complicado, ya que tienes que adaptar a alguien más de otro puesto, pero en una selección nacional no, ya que se tiene la oportunidad de convocar a otro elemento en esa posición.

"Prefiero el 7-0 en contra ante Chile, a no asistir a un Mundial, no se pueden hacer juicios parciales, acabando la Copa del Mundo, el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol tendrá qué hablar de resultados, hay que darle oportunidad de terminar el proceso, pareciera que hay un interés muy grande de interrumpirlo y eso no lo entiendo bien".







