Confunden con Zika y dengue

AUTORIDADES MÉDICAS REGIONALES DESCARTAN CASOS, PERO DIAGNÓSTICOS LAS CONTRADICEN

EL SIGLO DE TORREÓN

Autoridades de salud de La Laguna de Coahuila y Durango negaron ayer casos de posible dengue y/o virus de Zika, sin embargo, existen documentos oficiales de instituciones médicas que los contradicen.

En Torreón, la Jurisdicción Sanitaria VI se retractó ayer de los tres casos sospechosos de virus de Zika -una enfermedad que como el dengue se transmite por el mosquito aedes aegypti- que dio a conocer antier el área de Vigilancia Epidemiológica, argumentando que se trataba de una "confusión" y que hasta el momento, ninguna institución de salud había hecho notificación alguna.

"Yo creo que la doctora (Maura Huerta, responsable del área) se puso nerviosa, no supo decir 'no sé, déjeme investigar', ya me verificaron que no hay ningún caso en estudio, ni positivo... la doctora pidió disculpas y yo me uno a las disculpas", dijo César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI.

No obstante, El Siglo de Torreón tuvo conocimiento ayer de que al menos un caso está siendo tratado como probable virus de Zika, esto después de que una paciente de 34 años de edad que fue atendida en el hospital del ISSSTE de esta ciudad, manifestara que desde el pasado miércoles comenzó con sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, comezón y escalofríos, síntomas similares a los de esta enfermedad que se transmite a través del mosquito.

Según la licencia médica de la mujer, que expidió dicha institución el pasado 11 de octubre de este año y a la que este medio tuvo acceso, se pudo confirmar que el diagnóstico aparece como: "síndrome febril a descartar Zika".

En Gómez Palacio, Durango, la dirección del Hospital General descartó un posible caso de dengue en una menor de 13 años de edad que ingresó a las 14:20 horas de ayer viernes y a la que se le había negado el servicio médico en el Hospital General de Torreón.

La ficha de ingreso de esta paciente, a la que también El Siglo de Torreón tuvo acceso, indica que el diagnóstico es: "faringoamigdalitis Pb. (probable) Dengue". Previamente, los familiares de la paciente, habían informado que presentaba dolor de huesos y había tenido temperatura.

En Coahuila se han confirmado hasta el momento 21 casos de dengue, 13 de ellos en Torreón. En Durango son 174, de los cuales 170 en Gómez Palacio y Lerdo. Dos casos mortales de posible dengue en la región están en estudio.

