TORREÓN, COAH.-

NIñA NO RECIBE ATENCIÓN EN HG DE TORREÓN Y LA MANDAN A GÓMEZ

TORREÓN, COAH







Desde las 10 de la mañana de ayer viernes, "Karen" de 13 años de edad, llegó a consulta al Hospital General de Torreón, le tocó el turno 16.

Según sus familiares, en lo que esperaba para recibir atención, la jovencita "vomitó sangre en tres ocasiones, le dolían los huesos y tenía temperatura". Esta situación alarmó a su madre Claudia y a su abuela Elena, quienes de inmediato entraron al área de Urgencias para que le brindaran atención médica lo más pronto posible, pero le fue negada porque delante de ellas, había más pacientes en espera.

Minutos después de las dos de la tarde, la jovencita, originaria del Fraccionamiento Ana de esta ciudad, se encontraba pálida y seguía recargada al exterior del nosocomio, esperando a que la llamaran.

"La llevé al Hospital Municipal y el doctor Enrique me la checó y me dijo que la niña tenía dengue que porque tenía las plaquetas bien bajas, así la verá, no me quiere comer, no quiere nada. ¿Qué quieren ver?, ¿que esté muerta?, ¿por qué nos están tratando así?, hagan algo, mire como estamos, no hay medicamento, no hay nada, nos tienen aquí esperando, no tienen conciencia de que es una niña, ellos también tienen hijos", dijo la abuela de la jovencita entre lágrimas.

A este reclamo se sumaron los de otros usuarios que aseguran que al hospital, "han llegado muchas personas con dengue, hace falta más personal para que nos atiendan, mi hija trae temperatura, además no tiene caso que estemos aquí tanto tiempo si al final nos van a decir que no hay medicamento ".

Ayer mismo, El Siglo de Torreón buscó a Jaime Ortega, director de la institución médica, y desconocía la situación. Sin embargo, reconoció que hay ocasiones en las que, es tardía la atención médica debido a que el departamento de Urgencias se satura y no se dan abasto.

"Generalmente hay tres médicos generales en esa área y el coordinador, y a veces los cuatro están saturados, yo les digo a los pacientes que cuando tengan un problema de este tipo vengan conmigo... sí hay retraso en la consulta por la saturación que tenemos".

Finalmente, "Karen" fue apoyada por la asociación civil Donadores Laguna, quien colaboró para que la jovencita fuera trasladada al Hospital General de Gómez Palacio para ser atendida.

Y, aunque el director de este nosocomio, Luis Fernando Zúñiga, dijo ayer que se descartaba que la paciente presentara síntomas similares a los del dengue, más tarde, este medio pudo verificar, a través de la ficha de ingreso al hospital, que el diagnóstico de la jovencita era: faringoamigdalitis Pb. Dengue.

Traslado Ficha de ingreso. ⇒ El Hospital General de Gómez Palacio, recibió a "Karen", de 13 años de edad, a las 14:20 horas. ⇒ El diagnóstico de ingreso fue faringoamigdalitis Pb. Dengue. ⇒ A Hospital General de Torreón, llegaron a las 10 de la mañana y dicen que no las atendían. Eran el turno 16 y a las 2 de la tarde, iban en el número diez. ⇒ La menor es del Fraccionamiento Ana de Torreón.

Enferma. Esta es la ficha de ingreso de ‘Karen’ quien ingresó ayer al Hospital General de Gómez.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

