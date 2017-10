Liberan bodega del Fonden luego de 6 meses de bienes asegurados

TORREÓN, COAH.-

Para realizar una diligencia judicial la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) autorizó abrir la bodega asegurada en esta ciudad el mes de marzo de 2017.

Personal de la Procuraduría General de la República informó que se trata de una acción de devolución de bienes.

Fue a representantes de Desarrollo Social del Gobierno del Estado que les permitieron sacar en dos tráilers, decenas de latas de pintura e impermeabilizante que era parte de lo incautado.

Se firmaron actas del material entregado y que dijeron, fue liberado del total de lo que se encuentra en la bodega.

Estos artículos son de los que utiliza Desarrollo Social para sus programas sociales.

El resto de lo resguardado en el interior, son cientos de despensas, cobijas, colchonetas, materiales de limpieza, latas de pintura, enviados a Torreón dentro del programa Fonden 2016.

El inmueble se encuentra ubicado en bulevar Revolución y calle Jiménez.

La bodega fue asegurada el 29 de marzo de este año como resultado de la denuncia de la síndica Gabriela Casale Guerra que acusó uso indebido de estos recursos con fines electorales. Declaró a la Fepade que las despensas guardadas serían entregadas en las campañas para gobernador del Estado.

Estas acusaciones las hizo la panista en febrero y un mes después se dio el aseguramiento en la bodega que implicó la colocación de sellos en sus puertas de acceso.

Esta tarde después de las 15:00 horas, elementos identificados con la dependencia federal realizaron diversas acciones.

No obstante solicitaron no requerirles información pues no estaban autorizados para ello.

El director de Protección Civil Alberto Porragas Quintanilla dijo que “nosotros estuvimos al pendiente de los bienes que se sacaron del inmueble, ya que una parte es del gobierno del Estado y el resto del Municipio”.

Informó que el gobierno municipal ya solicitó por escrito desde ayer, por una parte a la PGR la devolución de los bienes incautados.

Un segundo oficio fue enviado a la Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del Estado para que intervenga ante el Fonden.

Informó que supuestamente la Fepade, ya le liberó los bienes al Fonden.

Cabe señalar que según la sentencia del 30 de septiembre, el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió que no hay suficientes pruebas para determinar que estos recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) destinados al municipio de Torreón, hayan sido utilizados para la campaña de Miguel Ángel Riquelme,





