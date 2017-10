Mujer planeó el robo de bebé por 9 meses

EL OBJETIVO ERA HACERLO PASAR COMO SUYO PARA RETENER A SU PAREJA

Luego de que se llevara a cabo la audiencia de Vinculación a Proceso del caso de Ana Luisa (N), la mujer que robó al bebé en Parras de la Fuente, fue revelado que el ilícito fue planeado nueve meses antes, fecha en que su amiga Belén de Rocío Robles quedó embarazada.

El pasado tres de octubre trascendió que una mujer fue detenida, luego de robar el hijo recién nacido de su amiga, con quien mantenía una amistad de 15 años; el objetivo era hacerlo pasar como suyo para así retener a su pareja sentimental.

El día de ayer a la una de la tarde se llevó a cabo la audiencia en la sala 5 del Centro de Justicia Penal en Saltillo, bajo la causa 1473/2017, en la cual acudió sólo un familiar de la víctima.

Por parte de la acusada, varios familiares y conocidos acudieron a presenciar la audiencia.

Luciendo ropa deportiva, así como el cabello recogido, Ana Luisa, mejor conocida como "La Huicha" asistió al centro acompañada de su actual pareja Joel Mendoza.

Durante la audiencia los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron al menos 3 informes policiales homologados, los cuales concedieron en tiempo y forma en el desarrollo de los hechos. Además fueron presentadas las entrevistas de al menos tres personas, entre las cuales destacó la entrevista realizada a Joel Mendoza.

La declaración de la expareja fue uno de las pruebas clave para determinar que la acción fue realizada con dolo.

En esta se dio a conocer que la imputada le había referido haber quedado embarazada desde el mes de febrero de este año, fecha en la cual su amiga se encontraba también embarazada.

Ana Luisa incluso alegó haber obtenido una incapacidad por maternidad del Instituto del Seguro Social (IMSS) y hacer creer a sus amistades que se encontraba esperando.

En la entrevista Joel reveló que fue un tres de octubre cuando su pareja le manifestó sentirse mal, por lo que le pide llevarla a la clínica 1 del IMSS en Saltillo en conjunto de su otra hija menor.

Al llegar al nosocomio, Ana y su hija, descienden del vehículo e ingresan, mientras que Joel estaciona su vehículo, no obstante, al entrar no logra ubicarlas, por lo que solicita a los enfermeros darle información de su pareja, quienes alegan no tenerla registrada.

Fue en ese inter que Ana Luisa aprovechó para irse de la clínica por otra puerta para dirigirse a la casa de su amiga en Parras de la Fuente, quien tenía un día de haberse aliviado.

No obstante, Joel continuó aguardando en la clínica esperando información acerca de su pareja.

Relató que fue momentos después que Ana le marca a su celular y le informa ya estar en labor de parto.

Joel manifestó que ante ello le pregunta por el paradero de la otra niña, a lo que la imputada le manifestó que se encontraba bajo resguardo de algunas enfermeras, sin embargo, de inmediato corta comunicación con él.

En la audiencia fue revelado que al ya encontrarse en casa de su amiga, Ana Luisa actuó con premeditación y buscó de varias formas distraerla para robarse al recién nacido.

Fueron minutos en los que Belén de Rocío se descuidó para que la imputada tomara al bebé y abordara un taxi guinda con número 88 y se dirigiera rumbo a Paila, ejido de Parras de la Fuente para después pedir "raid" a un trailero.

Ana Luisa fue detenida en la caseta de cobro Plan de Ayala de la autopista a Torreón, a 34 kilómetros de Saltillo. Todo lo anterior transcurrió mientras su pareja se encontraba esperando en la sala de parto de la clínica de salud.

Después de la detención el propio padre de Ana de nombre Javier se comunica con Joel, quien continúa en la clínica.

Sin embargo, Joel le manifestó que aún no tenía razón del parto de la imputada, por lo que el señor le informa que su pareja no se encuentra en ésta y que al contrario fue detenida por el robo de un bebé.

Al no acreditar la defensa de la imputada la excluyente de delito de la acción penal, la juez de control Rebeca Monsiváis Pechir, dictó la vinculación a proceso en contra de Ana Luisa por el delito de privación ilegal de la libertad contra el menor.

El delito configurado en el artículo 368 y 369, fracción IV del Código Penal Vigente fue imputado con la modalidad de agravante por cometerse por un extraño y contra una persona menor a 12 años de edad.

Pese a que la defensa de la imputada a cargo de Alfonso Vaquera y Ricardo Troncoso, solicitaron la excluyente del delito bajo la figura de error de tipo, alegando la incapacidad en las facultades mentales de la acusada, la juez desechó los argumentos.

La defensa manifestó que el delito no se podía imputar, asegurando que en éste no figuró el dolo, al no haberse cometido durante un plazo prolongado.

Por otra parte no fueron presentados dictámenes de atención médica por problemas depresivos actuales, sólo algunos emitidos del año 2007 al 2015, en donde incluso los motivos de atención médica no correspondían precisamente a esta manifestación.

Durante el desarrollo de toda la audiencia Ana Luisa no manifestó ningún tipo de estado emocional.

Por otro lado, debido a que el dictamen de su estado emocional fue practicado después de que sucedieron los hechos, la juez requirió a la defensa un dictamen más extenso, así como la presencia de un especialista.

La audiencia concluyó a las 4: 30 de la tarde, en donde fue determinado la extensión de la medida cautelar del brazalete electrónico, además fue otorgado un plazo de 4 meses para llevar a cabo la investigación complementaria, por lo que la audiencia intermedia se celebrará el 12 de febrero del 2018, en donde serán presentadas pruebas por ambas partes.

EL SIGLO DE TORREÓN

Acción. El pasado tres de octubre la mujer fue detenida, luego de robar el hijo recién nacido de su amiga.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...