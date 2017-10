Daniela Magún abre el clóset

CIUDAD DE MÉXICO.-

Según la cantante, algunos de los tips que ayudan a las personas a hacer un uso eficiente de su ropa para lucir mejor es tener conciencia de lo que se guarda en el clóset.

"Siempre pasa que de pronto te encuentras ese suéter que te compraste hace mucho pero que no te lo has puesto y te das cuenta de que has desperdiciado una pieza clave", explica la también conductora.

Con consejos de este tipo, ella y otros expertos ayudan a los televidentes a mejorar la forma en la que lucen con sus atuendos.

Magún repite como la conductora de Mi estilo, tu estilo que estrenó su segunda temporada ayer a las 21:00 horas a través de Discovery Home and Health.

En cada episodio del programa se presenta a dos mujeres con una relación afectiva estrecha y looks completamente distintos, pero que tienen el mismo objetivo en mente: transformar por completo el estilo de la otra para descubrir la mejor versión de ellas mismas.

"Los cambios nunca son fáciles. Cada capítulo tenemos una dupla de mujeres que piensan que este cambio de imagen va a mejorar sus vida, sentimental, laboral, familiar; todos queremos vernos mejor, sentirnos mejor", agregó Magún.

"Seremos testigos de cambios sorprendentes, en los que se deja ver que a veces sólo necesitamos un pequeño incentivo para poder sacar nuestro mejor lado, resaltando nuestra esencia como personas y nuestra belleza", comentó la vicepresidente de producción y desarrollo de Discovery Networks Latin America/US Hispanic, Michela Giorelli.

Esta transformación va desde maquillaje y peinado, hasta el outfit, por lo que Daniela se apoyará de un equipo de expertos para esta misión: el vestuarista colombiano Juan Carlos Giraldo; el maquillista mexicano José Labastida; y la hair-stylist Bebé Sanders.

El equipo de trabajo guiará paso a paso las transformaciones de las concursantes, hasta descubrir el resultado final, el cual, logrará conmover y unir aún más a las participantes.

Cambios. Las participantes compartirán con Daniela lo que piensan del look actual de su compañera y las razones por las que quieren transformarla.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...