Explora su lado

Ciudad de México.- El reconocido actor estadounidense Chris Evans aseguró que el largometraje Un don excepcional le ayudó a explorar los sentimientos que, como padre, sobresalen.

En entrevista proporcionada por los publicistas del filme, el intérprete de "Capitán América" dijo "no sé si alguna vez he interpretado a un padre pero si lo hecho no ha sido como en esta película, realmente exploras tus sentimientos, cuando eres padre muchas de tus preocupaciones pasan a segundo plano".

Por lo que aseguró fue divertido experimentar y entender ese sentir, "ahora tu vida es tu hijo y eso hace que te enfoques de una manera diferente, realmente me divirtió explorar estas cosas", continuó.

En la cinta, Chris Evans interpreta a "Frank", un hombre soltero que crió a su sobrina "Mary" (Mckenna Grace) quien desde que tenía siete años es conocida como un genio de las matemáticas, sin embargo, él se encarga de que todos sus días sean normales.

"Ella es sabia más allá de su edad y talentosa más allá de sus años, hay muchas cosas de ella que la hacen única y especial. Fuimos muy afortunados de tenerla en este rol, porque si el papel no hubiera estado bien interpretado la película no hubiera funcionado", comentó Evans respecto a la pequeña actriz.

De acuerdo con Chris, durante el rodaje se impuso una cuota por cada mala palabra que salía a relucir, lo cual funcionó para juntar gran cantidad de dinero y donarlo a la caridad. "Al terminar el rodaje el frasco de groserías tenía mucho dinero, y Grace lo donó todo, no se quedó con nada".

Respecto a trabajar en un proyecto del director Marc Webb, señaló: "él realmente entiende este tipo de películas, por ello 500 Days of Summer es muy buena, él entiende la sutileza de las conexiones humanas".

Un don excepcional, protagonizada por Cris Evans, Jenny Slate y Mckenna Grace estará disponible en venta y renta en breve en las plataformas digitales.

Finalmente, Evans señaló que sus proyectos como director aún no terminan. "Siempre pienso en seguir haciéndolo pero no es algo a lo que se pueda ir directamente, es difícil encontrar un proyecto con el que te conectes, actuar quizá te lleve unos meses, pero al dirigir estás inmerso por un año o más, así que realmente es algo en lo que pienso cuando me despierto".

Ficha técnica Más sobre la cinta: Más sobre la cinta: ⇒ Dirección: Marc Webb. ⇒ Guión: Tom Flynn. ⇒ Música: Rob Simonsen. ⇒ Fotografía: Stuart Dryburgh. ⇒ Montaje: Bill Pankow. ⇒ Protagonistas: Chris Evans, Mckenna Grace y Octavia Spencer. ⇒ Género: Drama. ⇒ Duración: 101 minutos. ⇒ Clasificación: B.

