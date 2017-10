Verdades y Rumores

El intrigoso caso de la planta tratadora de aguas residuales entre el Simas y la empresa Ecoagua está adquiriendo cada vez más visos de convertirse en el gran escollo de la transición de poderes en el ayuntamiento de Torreón y en el posible gran encontronazo entre el gobierno provincial y el local. Mientras los regidores panistas encabezados por Sergio Lara, de quien se dice que ya trabaja bajo las órdenes del futuro alcalde Jorge Zermeño, insisten en mancillar los triunfos que ha obtenido el sistema municipal en los juicios que ha emprendido contra la exconcesionaria Ecoagua, y para ello han exhibido que al menos uno de los litigios, el mercantil, no está cerrado del todo, el gerente general Xavier Herrera ha comenzado a sembrar la duda sobre las verdaderas intenciones de los blanquiazules a la hora de abordar el asunto.

Algunos subagentes habían señalado que detrás del contrato con el despacho legal pudiera haber un enjuague, lo cual ha sido negado rotundamente por don Xavier, quien ha sugerido en declaraciones públicas que el enjuague más bien pudiera estar del lado de los panistas, ya que le resulta al menos sospechoso que ahora estén pidiendo de forma insistente toda la información del caso cuando en su momento hasta avalaron, de años atrás, los procedimientos jurídicos emprendidos por el Simas. Al respecto, nuestros subagentes disfrazados de humeantes tazas de café nos comentan que en días recientes se llevó a cabo una reunión de acercamiento entre representantes de la empresa Ecoagua e integrantes del equipo de transición de don Jorge y otros panistas, lo cual aviva las sospechas de que, cuando menos, existe el entendimiento que evidentemente no hay con la paramunicipal. Cuentan que lo que preocupa a quienes llegarán a partir del primero de enero al gobierno local es que don Xavier cumpla la amenaza de presentar denuncias penales contra los responsables de firmar el contrato leonino que tuvo durante 15 años amarrado al Simas sin que, curiosamente, nadie hiciera algo para corregir el asunto. Dicen que esas denuncias pudieran quedar listas para finales de este mes o principios del próximo, pero que al final tendrían que ser ratificadas por la administración entrante del sistema, que estará a cargo seguramente de Juan José Gómez, el mismo que precisamente firmó el contrato en 1999, por lo que se configuraría un conflicto de interés. Y a decir de los panistas, tal parece que esto es lo que busca Herrera en aras de contar con armas suficientes para golpear en 2018 a Zermeño de cara a la elección municipal, ya que suena que el actual gerente del Simas quiere ser el candidato del PRI a la alcaldía. Por otra parte, este pudiera ser uno de los primeros casos que vería la nueva Fiscalía General del Estado y su hija la Fiscalía Anticorrupción, dependientes ambas del gobierno provincial que, de confirmarse la tendencia mostrada por el tremendo Trife en días pasados, estará bajo el mando de Miguel Riquelme. Otro hecho curioso es que, según dicen, don Xavier no está actuando con la venia del alcalde Jorge Luis Morán, con quien tiene una relación más bien distante, aunque sí con la de don Miguel, quien seguro ve en este caso una carta de negociación para evitar sorpresas en las auditorías que emprenderá el próximo ayuntamiento sobre el desempeño del priista. A ver cómo se pone esto.

Y ya que hablamos de la flamante Fiscalía Anticorrupción, nuestros subagentes de la Urbe de Adobe nos reportan que el titular Jesús Homero Flores ya ha comenzado a dar color de por dónde conducirá la dependencia una vez que entre en funciones formalmente. Resulta que a su oficina ya llegó el primer expediente por cortesía de sus amigos priistas, quienes acusan al alcalde panista de Saltillo Isidro López de varias travesuras con los dineros públicos. El problema fue que cuando dio su primera entrevista como zar anticorrupción, no supo bien qué responder, ya prácticamente ningún dato de relevancia tenía a la mano y ante la insistencia de la Incómoda Prensa se puso a la defensiva y recurrió al viejo truco de “me reservo esa información”. Las malas lenguas dicen que en realidad lo que pasa es que don Jesús carece de experiencia en materia penal y desconoce qué sí puede decir y qué no, y ante la duda mejor prefiere guardar silencio cuando surge cualquier cuestionamiento. O sea que los profesionales de los medios van a tener que practicar bien el tirabuzón para poder obtener algo de información sobre los casos que vaya a manejar la Fiscalía.

En donde siguen las travesuras es en la Dirección de Vialidad Municipal que maneja Jorge Jiménez Favela. Al menos eso se deduce de una carta anónima que anda circulando en la dependencia y que llegó de manera fortuita a las manos de uno de nuestros subagentes. En el escrito se denuncia que algunos comandantes de todas las confianzas del jefazo de Tránsito andan haciendo su agosto con los accidentes automovilísticos “inducidos” ayudados de una supuesta banda originaria de la llamada Ciudad de las Montañas. Dicen que el modus operandi es hacer parecer que los incautos conductores afectados son los que tuvieron la culpa y con ello bajarles una “ayudita”, que puede sumar varios miles de pesillos, para evitar que se metan en más líos en los tribunales municipales. Pero también dicen que esos mismos comandantes han dado la orden a los oficiales rasos de que de aquí hasta que termine la administración aumenten su recaudación extraoficial y se reporten con sus mandos, en lo que se conoce como el famoso “tequiliú”, práctica que según las autoridades ya estaba erradicada de la corporación. Habrá que ver si don Jorge se aplica en la recta final o si, como otros funcionarios, ya está pensando más bien en dónde colocarse cuando pase a vivir en el error.

Sobre el proceso electoral en Coahuila que aún no termina y que, según dicen, al menos durará todavía un mes más, cuentan que ya empieza a haber resignación entre algunos panistas que de plano ven que lo que resolvió el Tremendo Trife la semana pasada es una tendencia clara de que terminará por avalar el triunfo del priista Miguel Riquelme. La lectura que hacen es que la carga política es demasiada como para que los magistrados actúen con total independencia y apegados a criterios estrictamente jurídicos, que de ser así, tendrían que reponer el proceso. Pero dentro de todo esto parece que al final los pleitos del dirigente nacional panista Ricardo Anaya van a terminar siendo un factor de peso para que la anulación no se dé. Ya habían comentado en misivas pasadas nuestros subagentes de los padrinazgos que los magistrados federales tenían y entre ellos había dos que en apariencia parecían ser más cercanos al PAN, pero que formaron parte del equipo del expreciso Felipe Calderón, que ha tomado ya la ruta de rompimiento con el partido de la mano de su esposa, Margarita Zavala, quien buscará la presidencia por la vía independiente. Como se ha señalado en varias ocasiones, los calderonistas han mostrado una línea muy cercana al actual preciso Enrique Peña Nieto, quien también se siente agraviado por la forma de actuar del Joven Maravilla, quien rompió el supuesto acuerdo que existía para aprobar que el procurador Raúl Cervantes pasara en automático a ser el fiscal general de la República. Es decir que entre las palancas y resortes de Calderón y Peña en el Trife pueden inclinar la balanza para que Anaya no pueda contar entre sus triunfos el de Coahuila, con lo que terminaría afectado el otro Anaya, el candidato que sumaría su segunda derrota consecutiva en el camino en pos de la gubernatura.

A propósito de las broncas del pastor nacional blanquiazul, los agudos observadores de la cosa pública nacional aseguran que ha quedado muy claro cuál es la estrategia que está siguiendo el PRI de Enrique Ochoa de cara a la elección presidencial. De entrada, como todos reconocen, el rival a vencer es Andrés Manuel López Obrador, quien suma ya una docena de años en campaña. Lo que está en juego en este momento es quién se coloca como el más viable para derrotarlo. Para ello, el PAN junto con el PRD y Movimiento Ciudadano ha armado un frente que, como se escucha cada vez más fuerte, terminará postulando a Ricardo Anaya como candidato a la presidencia. Es por eso que los priistas han enfocado sus baterías en él para golpearlo lo más posible y hacerlo ver como el rival más débil de la contienda, mientras que el tricolor fortalece el perfil del secretario de Hacienda José Antonio Meade, quien seguramente sumará bastantes apoyos entre los calderonistas e, incluso, varios panistas. Así, en una elección a tercios, en donde los independientes jugarán un papel importante en la pulverización del voto, pudiera ganar una vez más el partido que más base clientelar acumule.

