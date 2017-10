La difícil lucha del actor Frankie Muniz

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene sólo 31 años, pero ya ha enfrentado un ataque cerebrovascular y otros problemas de salud que incluyen pérdida de memoria a largo plazo. Quizás el drama más grande de Frankie Muniz sea no recordar su paso por la serie de televisión que lo catapultó a la fama.

Entre 2000 y 2006 protagonizó Malcolm el de en medio, una serie en la que daba vida a "Malcolm", el hijo con alto coeficiente intelectual de una familia caótica: una madre controladora y agresiva, un padre sumiso e infantil y unos hermanos que le hacían la vida imposible.

Muniz, nacido en Nueva Jersey en diciembre de 1985, ha mantenido un bajo perfil en la farándula de Estados Unidos desde el final de "Malcolm", apenas algunas apariciones en series como Criminal Minds o en películas como Sharknado 3.

Se supo que los intereses de Muniz tenían que ver no sólo con la actuación. En 2007 se convirtió en piloto de la Champ Car, en categoría juvenil. También se incorporó como baterista a la banda You Hang Up y colaboró con la agrupación Kingsfoil.

El joven no ha estado alejado de los escándalos. En febrero de 2011 fue encontrada un arma en su casa luego de una pelea con su novia, quien dijo que temía que el actor tuviera tendencias suicidas.

Muniz volvió a dar de qué hablar en diciembre de 2012, cuando reveló que había estado en el hospital por un "mini ataque" (ataque isquémico transitorio). "Sentía como si me estuvieran apuñalando la cabeza", dijo el actor sobre lo que vivió.

La situación se repitió al año siguiente con otro accidente cerebrovascular, aunque no se sabe si está relacionado con sus problemas de memoria.

Esta semana Muniz reveló a People que no recuerda nada de su paso por Malcolm el de en medio y que no pensó que tuviera algo particular.

Dijo además que desde el primer ataque ha sufrido unos 15, pero ahora se encuentra motivado. "Mi año más memorable es 2017 porque aprendí a vivir en el presente. Estoy feliz con mi carrera en la actuación, estoy feliz con la decisión que tomé de conducir autos de carreras y enfocarme en la música, incluso si no lo recuerdo, estoy feliz", dijo a People.

