Litigio contra Ecoagua no ha terminado: Lara

TORREÓN, COAHUILA.-

TORREÓN, COAHUILA







COMENTAR

Para el regidor del PAN, Sergio Lara Galván, el gerente del Simas, Xavier Herrera "miente", pues el litigio contra Ecoagua -empresa que tuvo la concesión de la Planta Tratadora de Aguas Residuales PTAR- no ha terminado. De las tres sentencias que asegura haber ganado de manera firme, está pendiente aún de finiquitar el Juicio Mercantil. "El proceso está vivo, no se ha cerrado", aseguró .

Antes, el lunes en la sesión de la Comisión del Agua desarrollada en el Simas y con la presencia de la mayoría de los regidores del Cabildo, el regidor insistió en la necesidad de aclarar este punto, pues consideró que sería una irresponsabilidad dejar una resolución a la siguiente administración.

"La duda que tengo yo es que de acuerdo con la información que tuve hasta diciembre, se había dictado una sentencia favorable al Simas en el Juicio Mercantil, pero que la habían apelado. En aquel entonces el abogado informó que esa apelación se encontraba en estudio respecto de la absolución del Simas. Aquí nos informas que ya se pronunciaron en contra de esa apelación y se confirma la sentencia de primera instancia y la duda es saber si ya no promovió Ecoagua otro medio de defensa porque cabía un medio de defensa. Me queda claro que los otros juicios del amparo y el arbitral ya quedaron firmes".

Sergio Lara también preguntó respecto al contrato de honorarios por el litigio que emprendió el Simas, si se acordó pagar por adelantado al despacho Nassar Nassar donde el acuerdo fue pagar 8.5 por ciento de honorarios. Ahí se le explicó al edil por parte de Xavier Herrera que se le ha pagado a la fecha al citado despacho la suma de 32 millones de pesos.

"En cuanto a la sentencia principal, se refiere a la cancelación anticipada de contrato del 2016 al 2021 quedó inamovible y por lo tanto ahí tiene firme su derecho el abogado a cobrar. Esta sentencia se componía de 2 formas, una del 2021 que se iba a dejar de erogar y de esta fecha hacia atrás que en suma eran 430 millones de pesos y 180 del Mercantil más otros accesorios. De ahí se conforma el monto de 630 millones", explicó Herrera a los regidores asistentes.

Respecto al Juicio Mercantil, "nosotros nos inconformamos en cuanto a cobrar costos y gastos, pero aparte nosotros ya salvamos el 80 por ciento del problema", dijo.

Según detalló el gerente del Simas al cuestionamiento de Sergio Lara: "hasta ahora ganamos ya tres instancias del Juicio Mercantil, pero si aun así nos ganaran el Juicio Mercantil (Ecoagua) y que tuviéramos que pagar los 180 millones que implica esta demanda, más los 50 millones del abogado dan 230 millones de pesos contra los 630 millones, mi razonamiento sería que hay que luchar por pelearlo porque si nos sentencias un millón abajo, dos 10, 5, 4, 20 ó 200 ya ganamos porque no necesitamos ser abogados para buscar siempre el monto más bajo. No me han notificado si promovieron una nueva demanda o no del Mercantil".

Habría amparo

El gerente del Simas Xavier Herrera Arroyo declaró que hasta ahora, se tiene ganada en una segunda instancia en la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el Juicio Mercantil promovido por Ecoagua. No obstante, asegura que de promoverse un nuevo acto jurídico por parte de esta empresa contra el Simas y aun cuando la ganara, "nosotros nos inconformaríamos vía el amparo".

Dice que no se ha tenido ninguna notificación de recurso alguno.

Herrera dice que sólo se sabe que Ecoagua interpone una queja para el mes de julio 2017 y se va a resolver en el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación en México. Se trata de una inconformidad contra la sentencia del Juicio Mercantil ganado ante el Juzgado 62 Civil de la Ciudad de México el 12 de septiembre de 2016 donde se absuelve al Simas del pago que reclamaba Ecoagua de 160 millones de pesos en efectivo. Más lo que se siga causando hasta el final de la concesión. Esta sentencia a favor del Simas fue confirmada por unanimidad por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 20 de junio de 2017.

Ecoagua se inconforma contra esa sentencia y se van a la apelación en el mismo mes de septiembre de 2016.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...