Letales, intentos de suicidios en hombres

LOS INTENTOS SUICIDAS SE REGISTRAN MÁS ENTRE LAS MUJERES

Los intentos suicidas se registran más entre las mujeres, pero son de menos letalidad, es decir, se mueren menos, en tanto que los hombres lo hacen, y se matan.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró ayer, el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) en Torreón dice que la ansiedad y la depresión, son dos de los problemas de salud mental que acualmente aquejan a los laguneros.

Osiris Pazarán Galicia, médico psiquiatra y directora del centro, explicó que hoy en día, la gente "sufre" mucha angustia y desesperanza y que con tanta incertidumbre económica y social, "las personas cada vez están más deprimidas y más ansiosas".

"En México, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los chavos de 15 y 19 años, eso es muy grave, tenemos un número alto de adolescentes haciendo intentos suicidas, nosotros como médicos tenemos que evitar que lleguen a lograrlo, vemos como intentan desde el cutting, tomarse pastillas, ahorcarse...", mencionó.

"De los grupos que más nos preocupan son los adolescentes por los tipos de conductas de riesgo como el exceso de alcohol, el acceso tan fácil y tan simple que tienen de llegar a las drogas, y el estarse autoagrediendo".

En el caso de los niños, la doctora dice que han cambiado los esquemas de crianza, esto como consecuencia de las amplias jornadas de trabajo de los padres de familia, además de que hoy en día, los pequeños se encuentran sobreestimulados con los aparatos electrónicos.

"Nuestra estadística no se ha incrementado como tal, pero sí he visto que hay personas más pequeñas, hay niños haciendo intentos, era frecuente ver adolescentes, hoy hemos visto gente más → pequeña, de 5, 10 y 12 años, son escolares".

"Nosotros pensamos en que tiene que ver en cómo han cambiado los esquemas de crianza, los niños pasan mucho tiempo solos, papá y mamá tienen que trabajar por las circunstancias solas, en el mejor de los casos se quedan al cuidado de sus abuelas, pero hay muchos niños que se quedan solos, encerrados, expuestos a la televisión a los videojuegos y el contacto con los papás a veces es nulo, antes la gente salía a jugar en pandillas, había contacto social y ahora hay más aislamiento", detalló.

De los 516 trastornos depresivos que atendió en 2016 el Cisame, aproximadamente unos 200 corresponden a niños de entre 5 y 12 años de edad y a adolescentes de 13 a 17 años, algunos de ellos, con intentos suicidas.

Para la directora del Cisame, una manera de "frenar" esta problemática son las llamadas Redes de Apoyo. "Que las familias tengan mejor red de apoyo, el tiempo de calidad, que los chicos no estén solos, en el barrio y en las escuelas promover que jueguen, buscar que estén en comunidad, promover espacios de convivencia. Ojalá nos volvamos exagerados, esto no está de moda, un niño, un adolescente que se está cortando no es normal, algo está pasando en su mundo psicológico y necesita ayuda, no es normal que alguien se quiera suicidar, necesita tener respaldo y el apoyo de la red...el querer matarse es un asunto de enfermedad, hay que acudir a un profesional de la salud, hay que romper los prejuicios, los psiquiatras y los psicólogos no vemos sólo los locos, vemos a pacientes con enfermedades emocionales".

