Analizan expertos imagen de México

México frente al espejo y ante los ojos del mundo. De su imagen como país ante sí mismo y los demás hablaron especialistas de distintas disciplinas en la primera jornada del encuentro "Pensar México", que organiza el Instituto de la Mexicanidad.

En tres paneles nueve expertos discutieron sobre las debilidades y fortalezas que el país refleja, a partir de su realidad y de la narrativa que sobre su pasado, presente y futuro proyecta en el exterior.

El diagnóstico en general no fue positivo. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, la pobreza y la debilidad de las instituciones ensombrecen la imagen y la reputación de México en el mundo, a pesar de "nuestro carisma", dijo Leonardo Curzio, periodista y académico, especialista en política internacional, que sacudió al auditorio con una frase:

"Somos un país profundamente aburrido".

Así describió a México al advertir "el terrible problema" que significa para el país que el mundo sólo se interese por su pasado y no por su presente ni su futuro, a pesar de la paleta de colores de nuestra cultura, cocina y civilizaciones.

Pero los que vienen a México visitan sus zonas arqueológicas y sus ciudades coloniales, pero nada les interesa su rostro urbano contemporáneo. Esto le dice al país, dijo Curzio, que a los extranjeros nuestro presente les resulta "profundamente aburrido" y nuestro futuro "no les interesa".

Detrás de estas palabras, dijo, hay una idea muy perturbadora, porque proyecta que lo mejor de nuestra vida como país está atrás de nosotros y no adelante.

"La idea de que somos un país viejo, cuya imagen fundamental hay que buscarla en el pasado, es un problema terrible en la política exterior y en la comunicación de un país que se merece un mejor presente y un futuro brillante".

Por eso, recomendó revisar la narrativa de México en el mundo, aunque hay una reputación que lo precede como país "disfuncional", que no "fallido", dijo.

"Hace bien algunas cosas, pero al mismo tiempo no puede resolver sus carencias sociales o la crisis territorial de inseguridad porque no tenemos procuradurías que funcionen y tampoco hay un acuerdo político para edificar una institución que funcione".

Pero no puedes comunicar lo que no eres y tu reputación te precede, dijo. "El país semibárbaro que no logra ofrecer garantías de seguridad pública es un fantasma que nos persigue desde hace mucho".

MALA PERCEPCIóN

Panelistas como Valeria Moy, directora del observatorio económico México, ¿cómo vamos?, y Valeria Zepeda, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), también advirtieron de la mala imagen de México en el extranjero.

"Las percepciones en el exterior del país son muy malas", dijo Zepeda. "Pero siempre queremos opacar eso malo con nuestra cultura".

Hay que ser realista, dijo. "En el top of mind de la gente cuando se le pregunta sobre México están pobreza, crimen, corrupción, desigualdad". Eso, agregó, hay que cambiarlo.

La académico destacó la importancia de cambiar la imagen sobre todo en Estados Unidos, "porque si ese país nos ve mal, el resto del mundo nos verá mal".

Curzio afirmó que 53% de los estadunidenses tiene una imagen razonable de México pero 45% opina de manera negativa.

Desde allá, dijo Zepeda, desde Hollywood y las series de Netflix, se proyecta la realidad mexicana, y los medios no ayudan, advirtió. "Pero nosotros como sociedad somos los peores promotores del país".

Hay que promover las cosas buenas que hacemos como mexicanos, a pesar incluso del gobierno, dijo la académica. "Se hacen intentos de promoción pero no cambian totalmente la imagen porque tampoco ha habido cambios al interior".

Necesitamos, dijo, un crecimiento incluyente y sobre todo identidad para reconocernos como mexicanos. "Seguimos en una verticalidad social que nos impide vernos los unos a los otros".

Por eso la académica convocó a construir un proyecto de nación desde la sociedad civil y con ella coincidió Allert Brown, director de Casa California, de la Universidad de California, quien aseguró que las imágenes de los mexicanos, relacionadas con migración ilegal, se han construido en Estados Unidos y difundido en todo el mundo.

Pablo Páras, afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, y Valeria Moy coincidieron en que la imagen de México en Estados Unidos se asocia principalmente con palabras como drogas, corrupción, ilegalidad y pobreza, de acuerdo con distintas encuestas y estudios como el Barómetro de las Américas.

El problema es que la violencia de la última década forma parte fundamental de cómo nos ven, explicó Brown. "Dicen: así son los mexicanos".

Para contrarrestar esa imagen negativa, dijo, "necesitamos una visión de una mexicanidad que es nacional pero no necesariamente nacionalista, que proviene del pueblo y no del gobierno".

Luz Elena Baños, directora de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México tiene que entrar en un proceso de ciudadanización de nuestro prestigio.

"No todo lo pueden hacer las instituciones, tenemos que sumarnos todos y eso nos facilitará proyectarnos de manera distinta hacia el exterior".

