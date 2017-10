EL SIGLO DE TORREÓN

El concierto Estamos Unidos Mexicanos reunió el pasado domingo a cerca de 170 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Como es sabido, el evento se llevó a cabo el con el fin de recaudar fondos para los damnificados de los sismos ocurridos los días siete y 19 de septiembre.

El maratónico concierto permitió a tres cantantes expresarse sin tapujo acerca de la política mexicana. Ellas fueron Julieta Venegas, Carla Morrison y la chilena Mon Laferte.

Julieta exhortó a los asistentes a, "fijarnos en los gobernantes que tenemos, en cómo se desaparecen en los momentos de crisis".

También pidió "elegir a gente que sea digna de nuestro país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos demostrado; así que ¡viva México, a reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor!".

El discurso de Morrison fue más duro que el de Venegas lo que le permitió a Carla volverse tendencia el domingo en redes sociales. Sus seguidores aplaudieron sus palabras.

"El México que se levantó contra esos escombros, es el México que es el real, no el pinche gobierno que no nos representa. Ya estamos cansados, cansados y si tenemos que resolver esto nosotros lo vamos a hacer nosotros, unidos mexicanos, siempre.

"No hay que perder la fe y hay que votar por mejores gobernantes necesitamos un México mejor, México despertó y no se va a volver a dormir, no más. Queremos explicaciones y necesitamos ayuda, mucha ayuda", exclamó Morrison durante su participación.

Laferte siempre ha dicho que siente un gran amor por la República Mexicana. En el concierto exigió a los gobernantes estar a la altura de su nación.

"Señores gobernantes deberían sentirse orgullosos de su pueblo y deberían estar digno, deberían ser dignos de estar a la altura del pueblo y de la gente que tienen.

"Con mis propios ojos vi a nuestra gente trabajando, señores gobernante por favor hagan lo mismo… sean dignos de su gente y de su pueblo por favor", pronunció la intérprete de Tu falta de querer.

Reportan saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó saldo blanco al concluir el concierto Estamos Unidos Mexicanos en el Zócalo capitalino.

En su cuenta de Twitter, la corporación publicó: "Con saldo blanco termina el concierto #EstamosUnidosMexicanos en el Zócalo. Somos 3 mil policías por tu seguridad @hiramalmeidae".

En otro tuit escribió: "Cuidamos a las 200 mil personas que asistieron al concierto #EstamosUnidosMexicanos en el Zócalo #PolicíaCDMX @hiramalmeidae".

Postura. La cantante chilena Mon Laferte exigió a los gobernantes mexicanos estar a la altura de nuestra nación durante su presentación en el Zócalo de la CDMX.

