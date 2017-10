Se lanzan 31 independientes

Ex políticos que han pasado por tres o más partidos o han intentado crear uno propio, abogados que se han propuesto para ocupar cargos públicos, activistas sociales o civiles, engrosan la lista de 31 aspirantes a candidaturas a la Presidencia de la República por la vía independiente.

Aunque los más conocidos son el periodista Pedro Ferriz de Con, el senador Armando Ríos Piter (ex militante del PRD), el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco" (ex priísta), la zapatista María de Jesús Patricio, y se espera se anote la ahora ex panista Margarita Zavala, la lista de quienes buscan la postulación es seis veces superior. Todos deberán reunir 866 mil 593 firmas de apoyo ciudadano y, de obtener la postulación, se repartirán entre todos los independientes de todos los niveles de elección (diputado y senador) apenas 42.9 millones de pesos para campaña.

Salvo ellos, los demás son casi desconocidos. Incluso, quienes han transitado por la política partidista, enarbolan lemas como "todos los gobiernos sirven para robar, robar y seguir robando" como Gonzalo Navor Lanche, quien en redes sociales ha subido videos desde 2015 como promotor del Partido Republicano Colosista, definido como "un partido de centro-izquierda porque el centro dice que todo está bien y la izquierda dice que está todo mal. "Todos son una pequeña mafia, un círculo de amigos o de cuates. Necesitamos que ciudadanos como tú o como yo nos pongamos al frente del gobierno", se promueve Jaime Antonio Rodríguez Martínez, quien desde 2012 tiene videos en YouTube en los que busca la Presidencia de forma independiente, "parece una locura", reconoce, pero es un derecho.

Gabriel Salgado Aguilar tres veces ha buscado del gobierno de Colima: postulado por el PAN, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), Convergencia y como independiente fue por la candidatura en 2015 y su compañero de partido, Rodolfo Eduardo Santos Dávila, ex diputado del PAN, en el congreso de Tamaulipas.

Silvestre Fernández Barajas, ex presidente de Concamin, aunque sin cargo partidista, fue conocido en 2012 como coordinador de Vinculación con Empresarios de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

Esteban Ruiz Ponce, quien se promociona con el lema "voto x conciencia" y colocó en redes la frase "convoco a todos los insatisfechos, a los que ya no quieren elegir entre candidatos que dan miedo, dan asco o dan risa", es otro prospecto presidencial independiente.

