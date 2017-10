Rinde protesta nueva presidenta de la agrupación PC29

TORREÓN, COAH.-

Patricia Vargas Bryan presidenta de la organización Participación Ciudadana 29 (PC29), rindió la tarde del lunes su último informe de labores como dirigente de dicha agrupación, donde además se tomó protesta a la nueva mesa directiva encabezada por la señora Alejandra Carmona García.

Vargas Bryan, señaló que durante su labor de dos años al frente de la agrupación uno de sus mayores logros fue posicionar a PC 29 en La Laguna, como un organismo serio que busca la transparencia, la rendición de cuentas y sobre toda la construcción de la ciudadanía que a fin de cuentas es el objetivo principal.

Agregó que también se logró conjuntar con otras asociaciones civiles, un frente ciudadano fuerte en el que podamos luchar todos con el mismo propósito que es la lucha anticorrupción que tanto nos ha desgastado como sociedad en lo local y el resto del país.

Señaló que otro de sus logros más relevantes fue el que varias asociaciones tanto locales como de otras partes del estado nos uniéramos para luchar contra la corrupción.

Dijo que aunque se realizó una enorme labor también quedaron algunos pendientes por realizar, comentó que comenzaron con un año electoral muy difícil a nivel nacional seguido de una elección de un nuevo gobernador que no esta bien definido, con un nuevo y congreso dividido que nunca se había tenido en Coahuila y del que ignoramos como va a funcionar.

Se tendrá además una nueva administración municipal que tiene que rendir cuentas sobre lo que deja la administración pasada. En fin, hay mucho trabajo por hacer.

Patricia Vargas Bryan, señaló que ya están trabajando en una nueva estrategia para promover el voto en el 2018. La promoción del voto que realizó para las elecciones pasadas fue muy buena y Coahuila tuvo una de las votaciones más grandes que ha tenido en muchos años.

“Nosotros fuimos los responsables junto con otras agrupaciones de promover el voto, de esa salida de la gente a votar, trabajamos mucho en hacer conciencia y la gente correspondió”, afirmó

La presidenta saliente dijo que las elecciones del 2018 se ven complicadas, ya comenzó el proceso y aunque toda vía no hay actores definidos no sabemos a que le vamos a apostar, no sabemos por quien vamos, no sabemos el país que pide, de aquí a noviembre o finales de diciembre vamos a tener más clara la visión de lo que pueda venir.

Sobre los actores políticos para el 2018 la hoy expresidenta señaló que los candidatos independientes son muchos ya y desgraciadamente diluyen el voto, hay una fuerza de izquierda muy fuerte que muchos la ven peligrosa y una fuerza de derecha que tampoco quiere dejar su coto de poder.

Por su parte, la nueva presidenta de PC 29 Alejandra Carmona García, dijo tener una gran responsabilidad por cumplir, dijo contar con un plan de trabajo que fue muy pensado y elaborado con el cual se pretenden abarcar más áreas., asimismo, agradeció el gran apoyo y enseñanza que le seguirá brindando la presidenta saliente Patricia Vargas.





