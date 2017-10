Me encanta La Laguna: Edith Márquez

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

La música la hace feliz, alimenta su alma. No concibe el día a día sin cantar en un escenario como el que pisará el miércoles en el Paseo Independencia de Gómez Palacio a partir de las 8:00 de la noche.

La cantante Edith Márquez se encuentra muy feliz por el concierto que ofrecerá en La Laguna de Durango como parte de las actividades del Festival Revueltas en su edición 2017.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la ex Timbiriche comentó que se encuentra entusiasmada por dicho concierto y además reveló que agradece a la vida la oportunidad que le brindó al dejarla compartir su talento con la gente.

La nacida un 27 de enero externó que ansía reencontrarse con sus seguidores de la Comarca Lagunera con quienes no se había reunido desde hace tiempo.

“Tengo mucho tiempo de no ir para Gómez Palacio, una ciudad que me gusta mucho. Me encanta La Laguna y pues ya estoy más que lista para ir a cantarles”, expuso vía telefónica.





