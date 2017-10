Se registra sismo en la Comarca

El siglo de torreón

Un temblor generó temor entre ciudadanos de Torreón por la tarde del domingo. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó del evento de una magnitud de 4.2 grados a 21 kilómetros al sur de Matamoros, Coahuila, cerca del ejido Santo Niño.

Fue en punto de las 14:23 horas que la línea de teléfonos de Bomberos y el sistema de emergencias 911 se saturaron por reportes de un movimiento telúrico; gran parte de las llamadas provenían de los sectores suroriente y norte de Torreón, situación que generó movilización de las autoridades para verificar que no existieran daños o personas lesionadas.

Después de diversos recorridos la Central Colón de Bomberos, así como la Dirección de Protección Civil, informaron que no se había registrado ningún daño a consecuencia de las vibraciones en el suelo que reportó la ciudadanía, tampoco había personas lesionadas.

Alberto Porragas, director de Protección Civil Municipal, confirmó que se trató de un evento de aproximadamente tres segundos y que no dejó ninguna afectación material.

Fue más tarde, a las 15:47 horas, que el Sismológico Nacional confirmó que se trató de un temblor de 4.2 grados en Matamoros, Coahuila; justo a una profundidad de cinco kilómetros.

"Le pido a la población que guarden la calma, que no difundan información falsa, no hay que generar pánico ya que se trató de un evento sin consecuencias… estamos situados (Torreón) en la placa tectónica de Norteamérica, una zona en la que no son frecuentes los sismos, pero hay que recordar que la tierra se mueve en todos lados", expresó.

