Klitbo arremete contra actrices

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz Cynthia Klitbo balconeó a sus compañeras de la obra Las Arpías por no asistir a los ensayos

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Durante la presentación de la puesta en escena Las Arpías, la actriz Cynthia Klitbo mostró su desconcierto por la forma en la que han sido los ensayos.

De acuerdo al programa Hoy, Klitbo dijo que ha sido complicado porque Maribel Guardia y Ninel Conde no han asistido a todos los ensayos, lo que representa para ella una forma de trabajar a la que no está acostumbrada.

"Mi experiencia ha sido un poco distinta, nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas, por cosas, entonces a mí me brinca un poco porque no es al teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, teatro en exprés".

Ante el desconcierto de sus compañeras, Maribel Guardia la cuestionó en plena rueda de prensa, a lo que Klitbo respondió:

"Yo vengo de teatro de Bellas Artes, de otro tipo de obra, y me resulta un poco difícil tratar de acoplarme a una puesta donde hay compromisos por parte de mis compañeras".

Maribel reconoció que ella, Ninel y Victoria Rufo no se han presentado a todos los ensayos, sin embargo, aseguró que cuando lo ha hecho se sabe todo el primer acto y Klitbo no.

"Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes", expresó molesta Guardia.

La molestia de Cynthia Klitbo es porque a semanas del estreno no ha tenido ensayo con el elenco completo porque Maribel Guardia, Ninel Conde y Victoria Rufo no han podido acudir a ensayar por compromisos de trabajo. Omar Suárez es el productor de la obra y Otto Sirgo el director de la puesta en escena, que se podrá ver en los escenarios este mes.

En la obra participan actrices como María Victoria, Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Silvia Mariscal, Ninel Conde y Cynthia Klitbo, además de Ana Patricia Rojo y Ariadne Díaz.





Pleito. Maribel Guardia y Ninel Conde se defendieron del porqué no asisten a los ensayos de la puesta en escena, pues aseguran que ellas ya tenían otros compromisos que anunciaron con tiempo. (ARCHIVO)

Etiquetas: Cynthia Klitbo

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...