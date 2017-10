'No fue balacera como las de antes'

Redes. Autoridades municipales llaman a los ciudadanos a no confiar en la información que se difunde en redes sociales de cuentas no oficiales y que sólo generan pánico y desconfianza.

El siglo de torreón

El alcalde, Jorge Luis Morán Delgado asegura que los hechos registrados la tarde de antier jueves en colonias del sur de la ciudad, que causaron pánico e infinidad de versiones en redes sociales, "no fue una balacera entre dos grupos armados como ocurría antes. Tenemos conocimiento que se trató de una acción de las autoridades que estaba detrás de unos delincuentes".

Llamó a los ciudadanos a tener precauciones al respecto, pero también a "no entrar en la desinformación y especulación a la que contribuyen las redes sociales, a no hacer caso de cuentas e instituciones que no son oficiales, porque lo único que generan es información sobredimensionada que provocan preocupación entre la ciudadanía y una percepción negativa de la seguridad".

Luego de que la tarde del jueves se difundiera una balacera en la colonia Vicente Guerrero que abarcó un recorrido por varios sectores aledaños en la zona sur de la ciudad, y que elementos de corporaciones policiacas habían sitiado la Cruz Roja y el IMSS 16, el alcalde asegura que la información que tiene es que se logró la detención de 5 personas.

"La Procuraduría de Justicia es la que podría tener más información respecto a las acciones realizadas, pero lo más relevante es que este trabajo habla de la capacidad de respuesta que tienen las instituciones y que las corporaciones están trabajando en retirar a los delincuentes de la vía pública".

Desde su punto de vista, "no debe haber intranquilidad entre la población, sino al contrario. Desgraciadamente lo manejan como si fuera una balacera como eran antes, entre grupos del crimen organizado de un cártel contra otro o un cártel contra un ciudadano".

En este caso los resultados son evidentes, "se trata de autoridades, corporaciones policiacas persiguiendo a delincuentes y que lograron incluso hacer detenciones importantes".

El siglo de torreón

JORGE LUIS MORáN

Explican los hechos Hechos registrados la tarde de antier jueves en colonias del sur. Hechos registrados la tarde de antier jueves en colonias del sur. ⇒ Aseguran que fue enfrentamiento entre autoridades y delincuentes. ⇒ Hubo resultados de las acciones con personas detenidas. ⇒ Se mostró la coordinación entre corporaciones y capacidad de respuesta.

Redes. Autoridades municipales llaman a los ciudadanos a no confiar en la información que se difunde en redes sociales de cuentas no oficiales y que sólo generan pánico y desconfianza.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...