'Farmacias del Rosario incumple con abasto'

Aunque la Secretaría de Salud (Ss) en Coahuila dice que el convenio sigue vigente, desde hace un mes, Farmacias del Rosario está incumpliendo con el surtimiento del Hospital General de Torreón.

La dirección general del nosocomio que encabeza Jaime Ortega, declaró ayer que únicamente se ha surtido el 50 por ciento, razón por la que han tenido que volver a recurrir a proveedores locales para realizar la compra de insumos y medicamentos.

"El surtimiento anda bajo en cuanto a Farmacias del Rosario, tenemos carencias, obvio las compras que se hacen a veces no se reflejan porque tenemos una ocupación de cerca de 90 pacientes casi diarios, estamos compre y compre y a veces no alcanzamos para todos", expresó.

Cabe señalar que Farmacias del Rosario fue quien ganó la licitación para el surtimiento (hasta diciembre de este año) de los hospitales generales de la entidad por 32 millones de pesos, sin embargo, hasta ahora la Jurisdicción Sanitaria número seis, representada por César Del Bosque, y el mismo Ortega, desconocen el motivo del incumplimiento de la misma.

"Ah, pues no sé, yo no estoy ahí como para decir en qué se atoraron, no tengo idea, pero puedo investigar", expuso el jefe jurisdiccional.

Por su parte, el director del Hospital General dijo que "no sé cual sea la respuesta, lo que sí te digo es que hay un contrato que no están respetando, ya hicimos los oficios correspondientes, los volví a hacer ayer (antier) donde nos quejamos, donde ponemos los faltantes y los enviamos al Estado, en cuanto a presupuesto yo desconozco esto, pero lo que sí puedo decir, es que Farmacias del Rosario ha incumplido con el surtimiento, fue de un mes para acá".

Comentó que hay insumos y medicamentos que no llegan en cantidades suficientes como los microgoteros, jeringas, tela adhesiva y alcohol, entre otros.

También reconoció que los médicos por cuenta propia llevan al hospital su equipo quirúrgico. "Ellos llevan lo suyo, generalmente tienen una o dos cirugías, les damos uno y no les alcanzamos a dar para el otro, pero pasa en todos lados, se traen lo suyo para estar cómodos".

"En el Banco de Sangre seguimos sangrando, seguimos con bolsas, donde tenemos un poquito de problemas sería en laboratorio, ahorita, por ejemplo, la DH escaseó, estamos porque nos llegue la biometría hemática"

50 POR CIENTO Es lo que ha surtido la farmacia.

‘Llueven’ quejas. Delegación de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores dijo que la situación en el hospital es “insostenible”. (ANGÉLICA SANDOVAL)

"Lo que sí puedo decir es que Farmacias del Rosario ha incumplido con el surtimiento”. JAIME ORTEGA, Director de HG de Torreón.

