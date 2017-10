Verdades y Rumores

Dicen que al gober electo Miguel Riquelme le cayó como bocanada de aire fresco la resolución del Tremendo Trife sobre el escabroso tema de la fiscalización de los gastos de campaña que llevó a cabo el vapuleado INE. En primer lugar, el fallo, que no sólo le resta varios cientos de miles de pesillos sino que además le da oportunidad de bajarle más a la cifra y con ello librar, de momento, el fantasma del rebase del tope, representó la excusa perfecta para salir a responder con una buena dosis de triunfalismo el argumento que ha venido repitiendo el panista Guillermo Anaya y compañía de que la anulación de la elección es inminente.

Pero los subagentes disfrazados de matracas tricolores dicen que el respiro es más importante hacia adentro del PRI que hacia afuera. Y es que, según comentan, el gober Rubén Moreira, que ya está en sus últimas semanas de mandato, ha aprovechado el impasse abierto por la judicialización del proceso para seguir gobernando a sus anchas, rompiendo con la tradición impuesta por el PRI desde tiempos jurásicos de que una vez electo el nuevo mandamás, el anterior pasa a hacerse un lado en el más puro estilo de “el rey ha muerto, viva el rey”. Don Rubén sigue enviando iniciativas a su oficina de trámites legislativos -perdón, Congreso local-; continúa programando viajes, aunque algunos se cancelen, y mantiene la dinámica de dar órdenes como si no hubiera pasado proceso electoral alguno. Incluso, hay quienes reportan que ya se dieron los primeros roces entre el equipo riquelmista y moreirista por algunas decisiones que se supone deberían ya correr por cuenta del torreonense pero que, ante lo incierto de la situación, al menos hasta la semana pasada, las sigue tomando el actual gobernador. Un ejemplo es la selección de varios perfiles que integran el Sistema Estatal Anticorrupción en distintas áreas, como el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción e, incluso, la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en proceso de selección de su titular. Dicen que por esta razón le urgía ya a Riquelme que el Trife diera indicios de su tendencia a seguir en el tema de la fiscalización, que por lo visto será contraria a los designios del INE, lo cual favorece al priista. Por ello también los riquelmistas anunciaron con bombo y platillo la resolución de la corte federal electoral, como si hubieran vuelto a ganar la elección, aunque todavía falta que se superen varios pasos antes de que el Trife confirme, o no, el triunfo tricolor. Vamos a ver si a partir de ahora el protagonismo de Moreira II comienza a ceder, aunque la apuesta de varios es que siga gobernando hasta el último día, es decir, cuando el Tribunal desahogue todo el proceso.

***

Además del engorroso asunto del Simas, el de la seguridad se está convirtiendo en el gran tema que recibirá a Jorge Zermeño una vez que se siente en la silla principal del séptimo piso del edificio público más caro de Torreón. Como se ha podido constatar esta semana, los hechos delictivos y las balaceras, que parecían haber quedado atrás como tanto lo presumen las H. Autoridades, están de regreso, aunque el alcalde Jorge Luis Morán diga que “no son como los de antes”, lo cual no sabemos si debe provocar alivio o preocupación. El asunto es que todavía van a trascurrir casi tres meses antes de que don Jorge, el panista, pueda tomar las riendas del municipio, tiempo en el que pueden ocurrir muchas cosas, entre las que destaca el cumplimiento del mal augurio que algunos priistas soltaron durante la campaña de que si perdían la elección en Torreón pudiera darse un repunte de la violencia. Misteriosas formas de intentar persuadir al electorado, dirá usted, pero lo cierto es que algo se está descomponiendo, otra vez, en la ciudad y hay quienes hablan ya de la presencia de nuevos grupos del hampa. Mientra esto ocurre, persiste el misterio sobre quién será la persona que suplirá en la jefatura de Policía Municipal al teniente Adelaido Flores, quien ha hecho de la Dirección de Seguridad Pública un verdadero feudo con torres, murallas y toda la cosa, y en donde el rige como auténtico señor. Dicen los que saben que sólo existen algunas pistas de la persona que estará al frente de la seguridad municipal y hay versiones que hablan de que se trata de un policía federal que llegó a ocupar un cargo de cierto nivel cuando Felipe Calderón era preciso de la nación. Incluso, se comenta que estuvo en estrecha colaboración con el Estado Mayor Presidencial en aquellos tiempos. Habrá que ver si se mantiene en pie esta propuesta luego de la salida de Margarita Zavala y el calderonismo del PAN.

***

En donde también están ocurriendo cosas feas, como cobros a la malagueña, es en ciertos despachos contratados por la CFE para cobrar a los deudores. Nuestros subagentes disfrazados de medidores descompuestos nos reportan que, de forma digamos poco sutil, en La Laguna se están apersonando cobradores privados en los domicilios en donde apenas se les acaba de vencer la fecha de pago del recibo, sin que haya pasado aún la cuadrilla que suspende el servicio. Estos “gestores” no sólo asustan a los usuarios con dejarlos sin luz eléctrica aunque apenas haya transcurrido un día de retraso, sino que además les informan que si quieren ponerse al corriente deben acudir a una oficina, que no es de CFE, sino del despacho contratado para hacer la cobranza, y que al pago correspondiente le tienen que agregar el 20 por ciento, que es la comisión que cobran los gestores por hacer su trabajo. Los subagentes dicen que esto no es del todo regular y que ocurre en varias partes de la República. En el caso de nuestra bella Comarca, la estrategia del despacho es contar con la base de datos en tiempo real para ubicar a los que se brincan el día de pago para hacerles la “amable” visita. Dicen que quien lleva a cabo esta lucrativa tarea es un conocido bufet que lleva por nombre el apellido de su fundador, que además fungió un tiempo como tesorero municipal y también estuvo metido en el caso de la planta tratadora de aguas de Torreón. Para mayor pista, ese apellido es Rossique, también conocido como la “Amenaza Elegante”.

***

Aunque las fracciones del triclor, el azul-amarela y la Morena, y regidores independientes en Lerdo no suelen estar de acuerdo, vamos, ni con los integrantes de sus propios partidos, en la última sesión de Cabildo sucedió lo impensable, lo inimaginable, lo nunca antes visto por alguna de las tres pitonisas del Oráculo de Delfos. No se sabe querido lector, si esto sea una señal de que el final de los tiempos está cerca, pero el pasado jueves el Cabildo de Lerdo aprobó por unanimidad (sí leyó bien), por unanimidad y sin respingos donar no uno ni dos sino tres días de su sagrado salario a una causa noble y sin estar en tiempos electorales. Sucede que en la más reciente sesión de Cabildo el XI regidor perredista Mario Alfonso Delgado Mendoza realizó semejante propuesta con la que seguramente quiso adelantarse a Halloween y asustar a sus compañeros. La razón, explicó, sería en virtud de las afectaciones causadas por los sismos en los estados del centro y sur del país y a manera de solidaridad. Así fue que propuso que se generara el acuerdo para que los integrantes del Cabildo donarán 3 días de salario a las familias afectadas. La propuesta fue secundada por la alcaldesa María Luisa González Achem y sí, fue aprobada por unanimidad. Habrá que ver si efectivamente de la bolsa de los regidores salen esos casi 6 mil pesillos por cabeza y si en este caso también le rebajarán al secretario del Ayuntamiento, Ricardo Torres, por aquello de que es parte del Cabildo con derecho a voz pero no a voto. Otros regidores del PRI también están pensando en hacer una propuesta similar para hacer un cochinito y regalárselo al regidor panista Héctor Rivera para que se compre un ábaco, ya que recientemente pidió que se contaran una y otra vez los votos ante la aprobación de cambio de sede de recinto oficial para sesiones de Cabildo pues doña María Luisa ya no quiere sesionar en el teatro Centauro sino en el salón azul de la Presidencia para alcanzar a llegar a tiempo y sin interrupciones, lo que molestó a Rivera quien a capa y espada defendió a personas con discapacidad quienes no podrán subir las escaleras en la Presidencia para presenciar las tremendamente interesantes sesiones. Lo anterior, aunque cierto, dijeron algunos priistas, les llamó la atención porque Rivera no defendió con el mismo ímpetu el proyecto de la avenida Sarabia que justamente tenía como finalidad hacer mas accesibles las banquetas a personas con discapacidad y esto simplemente porque molestaba a ciertas familias panistas de esta vialidad.







