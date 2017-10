México da la vuelta a Trinidad y Tobago y vence 3-1

TORREÓN, COAH.-

La Selección Nacional de México terminó el encuentro correspondiente al Hexagonal Final de la Concacaf, dándole la vuelta al marcador e imponiéndose a Trinidad y Tobago 3 goles por 1 en la cancha del Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

Durante el primer tiempo reglamentario, el combinado azteca, no consiguió hacerle daño a los caribeños, no obstante, tras ajustes de juego, consiguieron imponerse y mantener el ritmo en las eliminatorias.

México, con un estilo de juego cauteloso durante el arranque del encuentro, tuvo al minuto 14 una oportunidad a balón parado, donde Layún con un potente disparo estuvo cerca de darle el primero a los de Juan Carlos Osorio.

El balón en la jugada a balón parado, el esférico pasó por el poste derecho de los rivales.

Al 18’ de nueva cuenta México, con la batuta de Aquino tuvo otra oportunidad de gol, pero el balón pasó por encima del arco rival.

Pese a poseer la clasificación a Rusia 2018, México no presentó un juego explosivo; cautelosamente la Selección buscó generar espacios desde la media cancha así como desbordar por las laterales, las cuales no conseguían generar peligro.

Ya con media hora de juego disputado, Guardado en otra jugada a balón parado y de larga distancia desvió el esférico, pese al vuelo del guardameta trinitario, éste pasó de por el costado derecho sin representar mayor peligro para Trinidad y Tobago.

México, con pocas posibilidades ha generado peligro el cual no ha concretado con una anotación en el encuentro, por los que los llamados por Osorio se van al descanso de los 45 minutos con un empate a cero.

Reiniciado el encuentro, México no corrió con diferente suerte. Los once aztecas no conseguían acercarse con efectividad a la meta trinitaria.

México al minuto 65, fue sorprendido por Winchester, quien abrió el marcador en el Alfonso Lastras.

Los de Osorio, con dificultades, consiguieron corregir los errores de puntería del primer tiempo, y consiguió su primer gol al minuto 77 tras una jugada de dos tiempos en la que Miguel Layún logró filtrar el balón en un área chica dominada por la zaga rival, donde Lozano empujó el esférico y dio el empate para México.

Al minuto 88, “Chicharito” Hernández sentenció el encuentro para la Selección, tras aprovechar un espacio en el área que se generó por un mal rechace del arquero, el tapatio de cabeza envió el balón al fondo de la red.

Posteriormente al 90 + 3, el casaca 16 de México, Herrera, fulminó a Trinidad y Tobago en un encuentro donde la Selección Nacional comandada por Juan Carlos Osorio, tuvo diversas complicaciones al momento de generar futbol.





El combinado azteca, el cual disputó el encuentro en la cancha del Estadios Alfonso Lastras de San Luis Potosí, no consiguió hacerle daño a los caribeños durante los primeros 45 minutos del encuentro. (EFE)

