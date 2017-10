Siempre estuvimos ciertos de las resoluciones del Trife: RMV

ACUÑA, COAH.-

A escasos 55 días de que concluya su administración, Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, realizó una gira de trabajo en Ciudad Acuña, en donde abordó varios temas con los medios de comunicación; reiteró su confianza en que Miguel Ángel Riquelme Solís tomará protesta; además de referirse a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y sobre la vida interna del Partido Acción Nacional (PAN).

“Ya lo habíamos adelantado. Nosotros siempre estuvimos ciertos de las resoluciones que iba a hacer el Trife, siempre”, manifestó Rubén Moreira al cuestionarle sobre la resolución emitida.

Previamente señaló que siempre han estado ciertos de que Riquelme Solís rendirá protesta como Gobernador de Coahuila, el primero de diciembre.

Inmediatamente después, Rubén Moreira se refirió a la situación que actualmente impera en el PAN a nivel nacional y consideró que dicho partido político trae una contradicción interna que lo está desgajando; señaló que tanto Ricardo Anaya, presidente nacional del albiazul, como Guillermo Anaya, excandidato a la gubernatura de Coahuila buscan distraer la atención.

“Andan viendo dos cosas; primero, cómo distraer la atención para que no se vaya sobre ellos, me refiero al (Anaya) de México, el tema de corrupción que hay y que se le fue Margarita Zavala. Y al Anaya de aquí, cómo no se la va entre las manos el control de su partido. Porque ya, ahora yo sé que internamente traen muchísimas broncas y pues él, ya no haya donde acomodarse. Se le está deshaciendo el partido”, dijo el Gobernador de Coahuila.

También manifestó que, ante dicho panorama, van a estar soltando noticias falsas, esperando quien se las publica; todo ello con la finalidad de que no se les vaya el poder interno.

"Eso y seguir engañando, no a los coahuilenses, si no a sus estructuras internas, viene un proceso electoral en el estado y se van a ir sobre los que les quede, como un botín", sentenció Rubén Moreira.





