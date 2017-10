Situación en el HG 'es insostenible'

FALTAN GUANTES, SÁBANAS, JERINGAS, MEDICAMENTOS, BOTAS...

Aun y cuando la Secretaría de Salud (Ss) en Coahuila, a través de Farmacias del Rosario "trató" de amortiguar la contingencia de desabasto de insumos y medicamentos en Hospital General de Torreón, hasta hoy, la situación "es insostenible".

Además de los problemas con el Banco de Sangre del nosocomio, ahora los médicos cirujanos, por cuenta propia, deben llevar su vestimenta para entrar a los quirófanos. Faltan guantes, sábanas, jeringas, medicamentos, botas y los llamados carros rojos, se encuentran incompletos, "estamos muy fregados, estamos desinflados", dijo Carlos Hugo Pérez, delegado de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Además, la delegación denunció que en las jornadas acumuladas diurnas, "y como en todos los turnos", algunas cirugías programadas y no programadas, se realizan sin laboratorios completos, asimismo, con carencias de sangre para algunas transfusiones de emergencia, poniendo en riesgo la vida de los pacientes y la estabilidad laboral del personal.

"Pensamos que con Farmacias del Rosario se iba a componer la situación, pero fue un tiempo, mientras que duró el proceso electoral, extrañamente, en ese tiempo sí bajaban insumos a la bodega, pero otra vez volvimos a la normalidad", manifestó → Pérez.

"Virtualmente seguimos trabajando bajo protesta, si no nos hicieron caso cuando estaba debidamente establecida la autoridad estatal, menos ahorita que están en una transición que no se sabe quién se queda quién se va, o si van a anular o no las elecciones".

Fue apenas en el mes de mayo de este año, que la Ss informó que Farmacias del Rosario, había ganado una licitación para el surtimiento de los hospitales generales de la entidad por concepto de 32 millones de pesos.

Jorge Luna, titular de Comunicación Social, dijo en ese entonces, que al terminar el primer trimestre de este año, la Secretaría de Salud había lanzado una segunda licitación derivada de las claves que se declararon desiertas en la primera licitación del año. Con ello, se aseguraba el surtimiento hasta diciembre de este 2017.

"Hay una minuta debidamente firmada ante la Ss estatal en donde los jefes de departamento, coordinadores y directores, en caso de que hubiera alguna falta de insumos o de garantías para efectuar cualquier ejercicio médico, pues tendrán que ser ellos los responsables y dar las explicaciones a los familiares de los pacientes de la situación que guarda el hospital, a fin de proteger al usuario y al trabajador".

Por su parte, Javier Quintero, presidente de Donadores Laguna, dijo que desde la noche del pasado miércoles y hasta ayer jueves, algunos usuarios le han estado pidiendo plaquetas y paquetes globulares.

"Me dicen que no están aceptando los donadores que lleve la sangre ya procesada, al menos he recibido unas cinco llamadas, le he mandado mensajes al director del hospital y no me contesta, no es culpa de él, si no tiene los insumos, pues ¿qué hace?, desgraciadamente están engañando a la gente, es un homicidio lo que están haciendo, están dejando a su suerte a la gente más pobre del estado de Coahuila, es lamentable", recalcó.

Ayer mismo, El Siglo de Torreón contactó al director del Hospital General, Jaime Ortega, sin embargo, dijo que estaba en una reunión en la ciudad de Monterrey y que más tarde devolvería la llamada.

Carencias. La delegación sindical llamó a las autoridades estatales a no desatender las áreas de primer contacto como Urgencias y Quirófanos.

