U2 le baja el cielo a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los acordes de Cielito lindo, U2 acarició el corazón de los mexicanos y unió las voces de la banda y el público. Pero también hubo tiempo para hablar del terremoto, conmemorar a las víctimas y enaltecer a los voluntarios. "Los mexicanos son unos héroes", dijo Bono mientras una bandera nacional se proyectaba en la pantalla del escenario.

"México ha pasado por unas semanas difíciles y por eso les agradecemos que estén aquí", agregó el vocalista al tiempo que le arrojaban una bandera y él la colocaba en el escenario.

El concierto del pasado martes había comenzado también con un agradecimiento: "Estamos honrados de estar con ustedes y queremos serles útiles. También queremos tener una noche épica de rock and roll donde podamos dejar atrás todo", exclamó Bono, antes de cantar Bad.

Caras llenas de nerviosismo y alegría se veían entre la multitud desde las 21:24, hora en que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen aparecieron en el escenario en el primero de dos conciertos (ayer fue el segundo) en la ciudad como parte de su Joshua Tree Tour.

La primera reacción del público fue unirse en un grito ensordecedor para darles la bienvenida. Bloody Sunday, se escuchó y antes de empezar New Years Day, Bono saludó con un "¡muchas gracias Ciudad de México, estamos con ustedes!"

Tras algunas estrofas de Cielito lindo, los músicos interpretaron Pride. Al fondo, una pantalla de casi 60 metros de ancho y 14 de alto, además de más de 11 millones de pixeles proyectó imágenes, mientras U2 cantaba en su regreso a México, tras seis años.

Bajo la imagen de un árbol, el grupo se postró en señal de paz para luego interpretar Where The Streets Have no Name.

Para With or Without You, proyectaron imágenes de montañas de entre las que salía el sol.

Bajo un cielo que amenazaba lluvia, Bono portaba sus características gafas y vestimenta oscura, provocando gritos y expresiones como "¡Te amo!", "Bono, ¡hazme un hijo!" o "¡Son unos dioses!", por parte del público que llenó el lugar el primero de sus dos shows.

Ante tanto halago, U2 recobró energía y la demostró con canciones como Bullet The Blue Sky, Running to Stand Still y In God's Country.

El público mexicano, conformado por 65 mil personas, se vio dispuesto a celebrar a su lado, además de su visita, las tres décadas del lanzamiento de su quinto disco que lleva el mismo nombre de la gira, The Joshua Tree. Los fans cantaron cada una de principio a fin.

Bono desfiló por el escenario una y otra vez, y detrás, imágenes que daban la impresión de ir sobre un viaje en carretera en blanco y negro, como niños, paisajes, la bandera de Estados Unidos y a ellos mismos en sus diferentes etapas.

"Quiero ver las estrellas", expresó Bono, ante el júbilo de los asistentes al foro.

Además del álbum que conmemoran, la agrupación también complació con temas de otros discos, causando la euforia de muchos y las lágrimas otros, como Beautiful Day, Elevation y Vertigo.

Al tiempo que cantaban, incorporaban frases como "¡Fuerza México", "¡Viva México!", para animar al público, luego de los sismos que golpearon a la ciudad y otros estados el mes pasado.

You Are The Best Thing, Ultra Violet, One y Spanish Eyes fueron parte del "encore" en una noche que ya había calentado desde la tarde Noel Gallagher, en su faceta como solista.

El exguitarrista de Oasis ofreció durante 50 minutos parte de su repertorio, como Wonderwall.

Gallagher, quien portaba la chamarra con la inscripción en la espalda con la frase: "Mexico is the Shit", expresó: "Muchas gracias, hasta luego", y abandonó el escenario para dar paso al grupo que reunió a varias generaciones en el mismo lugar.

Bono convive con sus seguidores

El cantante Bono, líder del grupo U2 se tomó unos minutos ayer para convivir con sus fanáticos mexicanos afuera del hotel en Paseo de la Reforma donde se hospeda junto con sus colegas.

A diferencia del martes, el vocalista en esta ocasión sí salió a la calle para complacer a sus fans, dándoles autógrafos y saludarlos de mano, con gafas y custodiado por elementos de seguridad.

Por esto mismo se vivió una algarabía en el lugar, pues todos los presentes querían la atención del europeo, quien amable firmaba a los que podía.

Algunos chavos traían consigo fotografías, posters, boletos para que fueran firmados por el ídolo, quien ofreció anoche su segundo concierto en el Foro Sol, como parte de la gira The Joshua Tree Tour 2017.

Aunque las calles aledañas no estuvieron cerradas, la multitud estaba presente con sus celulares y con la curiosidad de ver de cerca al intérprete irlandés, quien vistió de color negro.

Durante el encuentro de aproximadamente 15 minutos, Bono abrazó a un joven, intercambió palabras con algunos y agradeció todas las muestras de cariño antes de regresar al edificio donde descansa.

Diversión. Dentro del clima que se vive en CDMX tras los sismos, la banda U2 llevó alegría a sus fanáticos con todos sus éxitos.

