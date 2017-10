Pendiente, donación del edificio a la CR

Dato. Hasta el momento, no se registran avances respecto a la construcción de una universidad en antiguas instalaciones de hospital.

HACE UN AñO Y MEDIO EL GOBERNADOR 'ENTREGÓ' LLAVES DEL ANTIGUO HG

A un año y medio de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, "entregó" las llaves de las antiguas instalaciones del Hospital General de Torreón a la Cruz Roja Mexicana para la construcción de una universidad, hasta el momento la donación no se ha podido formalizar.

La desincorporación de los terrenos del edificio de los que es propietaria la federación, además del estado, prácticamente ha impedido que la benemérita institución pueda comenzar con el desarrollo de un proyecto arquitectónico y de remodelación del inmueble.

"Todavía no es nuestro, una de las políticas que tiene Cruz Roja Mexicana en términos nacionales, es recibir lo que nos donan, pero no invertir en tanto que no se formalice legalmente esa donación", precisó Hugo Morales Valdez, presidente del patronato de la benemérita institución.

Recalcó también que "el Gobierno del Estado de buena fe, nos otorgó los derechos de uso, sin embargo, una parte de ese inmueble corresponde a recursos federales, esto ha sido el tema que nos está ocupando en este momento y que tenemos que resolver en las próximas semanas para poder realizar un proyecto en esa zona".

En marzo de 2016, el gobernador de esta entidad comentó que: "el edificio va a estar en buenas manos, sé que hay un proyecto educativo ahí de hacer una universidad de la Cruz Roja, entonces si tú me lo permites Félix (Pérez Murillo, expresidente del patronato), yo le comentaré al secretario de Educación, a fin de que podamos tener el reconocimiento de estudios lo más rápido posible".

Las antiguas instalaciones del HG están en avenida Artes Gráficas y calle Eugenio Aguirre Benavides.

Planes Proyecto. Proyecto. ⇒ Se había propuesto la construcción de una universidad. ⇒ Actualmente, el inmueble está en resguardo, más que en propiedad, esto hasta que la parte legal se resuelva. ⇒ La institución tiene proyectado impartir la licenciatura en enfermería y carreras técnicas relacionadas con el área de la salud.

