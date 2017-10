'No tengo ningún temor ni padrinos políticos'

TORREÓN, COAHUILA.-

Ricardo Jesús Sánchez Reyes quiere ser fiscal general del estado de Coahuila porque considera que tiene la experiencia y ofrece trabajar por la justicia.

Considera preocupante la corrupción, no sólo en Coahuila, sino en todo el país, que va de la mano con la impunidad. Señala que debe mejorar la integración de las investigaciones en la Procuraduría y el profesionalismo en los auxiliares.

Sánchez está entre los seis laguneros que aspiran al cargo. Es maestro en Ciencias Penales y ha sido profesor, tanto en la licenciatura como en postgrados de Derecho, ha sido ministerio público, supervisor de la Policía Ministerial y actualmente se desempeña como asesor jurídico en la Tesorería.

¿Por qué quiere ser fiscal general del estado?

Se abrió la oportunidad para quienes pudiéramos cumplir con ciertos requisitos constitucionales y creo que los he cumplido, uno de los objetivos principales es tratar de poner nuestra capacidad, nuestra experiencia, al servicio de la comunidad, de los gobernados. Una de las cosas que tengo en mente es precisamente cambiar un poco la imagen de la Fiscalía General del Estado y el cambio obedecería obviamente a los principios que establece la Procuración de Justicia en el nuevo sistema, buscar la confianza de la ciudadanía en la Procuración de Justicia, que se ha perdido, que la cultura de la denuncia realmente florezca porque mientras no haya confianza no van a denunciar, es muy importante para la seguridad, para la prevención del delito.

¿Cuáles pendientes observa?

El problema de los homicidios dolosos ha sido muy alto, no sólo en Torreón, sino en el estado, la Fiscalía se encarga del fuero común y el robo a casa-habitación, una serie de delitos que han incidido en nuestras comunidades y que hay que atacar de fondo, principalmente.

¿Cómo ve la situación del estado en materia de corrupción?

El problema de la corrupción y de la impunidad, son dos cosas que van casi casi juntas, desgraciadamente nos ha invadido, no sólo en nuestro estado, todo el país está inmerso en problemas de este tipo, nuestro estado tiene que buscar la forma de solucionar este tipo de problemas. La corrupción es inmanente al hombre, no tiene control de sus actos, sobre todo cuando no tiene control del poder, cuando los gobernantes caen en estos errores, es muy importante luchar contra este flagelo que es la corrupción y, por ende, la impunidad.

¿Cuál sería su opinión en relación a la deuda?

Ha sido un tema muy discutido y muy debatido, necesitaría ver cuáles son las investigaciones que se han llevado al respecto. Sería muy irresponsable de mi parte dar una opinión o una sugerencia si no veo antes cómo está la situación. Es importante hacer un análisis jurídico, legal, formal, de la problemática que encierra y que subyace a este gran problema de la deuda, y ver hasta dónde hay responsabilidades y de quien son esas responsabilidades, por supuesto. El tiempo ha sido el factor que ahora está determinando qué hacer o qué no hacer, los abogados sabemos que hay prescripción de delitos, que hay caducidad de instancias, de delitos, de acciones, etc., y ese tipo de situaciones nos limitaría a estas alturas del partido, por eso es importante no aventurarse a decir que podría o no hacer, es un tema muy delicado, tampoco se trata de hacer cacerías de brujas, uno de los objetivos que busco es la legalidad, es uno de los principios fundamentales de la Procuración de Justicia, hay que hacerlo legalmente, con eficiencia y con responsabilidad, analizar bien la problemática para ver hasta dónde podemos realizar alguna acción importante.

¿Los puntos principales de su plan de trabajo?

Lo más importante es hacer un diagnóstico de la institución. Necesito ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene, desgraciadamente se ha invadido la Procuraduría con la corrupción, hay prácticas muy nocivas entre los agentes del Ministerio Público. El qué hacer es un tema que va a derivar de cuáles son estas grandes debilidades que tiene la Procuraduría, para poder tomar decisiones concretas, serias, que no sean nada más flor de un día, sino que sean acciones que vayan al fondo de lo que tiene la Procuraduría. La corrupción es uno de los grandes problemas, otro es la ineficiencia en la integración de las investigaciones, el nuevo sistema nos da la posibilidad de resolver los problemas por vías alternas y creo que se está abusando, son delitos muy específicos los que se está señalando en el Código. El profesionalismo en los auxiliares es muy importante.

¿Qué posibilidades reales considera que tiene para lograr la nominación?

Considero que estoy capacitado, que tengo la preparación y la experiencia profesional para ocupar el cargo. Conozco el interior de la Procuraduría, tengo las capacidades para ocupar el cargo y no tengo ningún temor, yo creo que la Procuración de Justicia no implica una quimera ni un reto ni una situación de temor, al contrario, implica justicia, trabajar con justicia, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Participo en política, pero no tengo padrinos, no pertenezco a grupos políticos, voy apoyado de mi experiencia profesional y de mis capacidades profesionales.

Perfil ¿Quién es Ricardo Jesús Sánchez Reyes? ¿Quién es Ricardo Jesús Sánchez Reyes? ⇒ Maestro en Ciencias Penales. ⇒ Profesor por 30 años en la UAL. ⇒ Profesor de postgrados en UVM y UA de C. ⇒ Coordinador del Diplomado en Proceso Acusatorio Penal en la Universidad México Americana del Norte. ⇒ Asesor jurídico en la Tesorería.

Promesas. Ricardo Sánchez se compromete a trabajar por la justicia y considera que cuenta con suficiente experiencia para ocupar el cargo.

