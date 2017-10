¿Qué pasará con el futbol si Cataluña se independiza?

CIUDAD DE MÉXICO.-

En temas deportivos, la independencia de Cataluña pegaría fuertemente al futbol en España pues, de inicio, tal como lo confirmó Javier Tebas, presidente de La Liga, el conjunto del FC Barcelona y los equipos catalanes, serían totalmente desafiliados de la Federación Española de Futbol.

"El Barcelona no podrá elegir dónde jugar si hay proceso independentista. Si esto avanza, los clubes catalanes no podrán jugar en La Liga española. Yo no entiendo España sin Cataluña y para mi Cataluña es España", declaró Tebas.

¿Cuántos equipos catalanes están en riesgo?

3 equipos en La Liga

FC Barcelona

R.C.D. Espanyol

Girona FC

3 equipos en La Liga 1-2-3 (Segunda división)

CF. Reus Deportiu

Gimnástic de Tarragona

FC Barcelona B

¿Qué pasaría con la Champions League?

Si es que el Barcelona y los equipos que se queden sin jugar en La Liga de España, Cataluña, como un país totalmente independiente, deberá pedir un registro ante la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), esperar a que sea aceptada la solicitud y después de que sea aceptada en alguna otra liga del balompié europeo, luchar por cupos como la Champions League o la Europa League.

¿Qué pasaría con la Selección de España?

En el entendido de que Cataluña consiga su independencia, el proceso deberá ser similar para las competiciones europeas. Ante la UEFA presentará solicitud, tendrá que conformar su propia Selección Nacional y los jugadores quedarán desligados de España, para formar parte de la nueva Selección.





