Acusa Puigdemont al rey de España de ignorar 'a millones de catalanes'

El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó este miércoles al rey de España Felipe VI de ignorar y decepcionar "deliberadamente a millones de catalanes" en el discurso que dio ayer en el que condenó la actuación de las autoridades regionales por llevar a cabo el referéndum independentista.

"El rey hace suyo el discurso y las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, que han sido catastróficas en relación a Cataluña, e ignora deliberadamente a millones de catalanes que no pensamos como ellos y a todos los que fueron víctimas de la violencia policial", dijo Puigdemont, afirmando que "no podemos compartir ni aceptar" el mensaje del monarca.

Aseguró que el rey "declinó la opción de hablar con los catalanes. No tenía intención de conocer su punto de vista. Nosotros estamos en desacuerdo con su opinión así como él está de acuerdo con el gobierno español de rechazar cualquier demanda del pueblo catalán".

Durante su mensaje televisado, el mandatario catalán se dirigió directamente a Felipe VI a quien dijo que "esta no es la forma, usted desilusionó a muchos en Cataluña, que lo aprecian y que esperaban un diálogo adecuado. Es importante hablar a todos y cada uno de los ciudadanos. Es una gran irresponsabilidad no escuchar lo que dice la gente de Cataluña y en otras partes".

A comparación del rey de España, Puigdemont habló de una posibilidad de diálogo y mediación para llegar a un acuerdo con el reclamo independentista de Cataluña.

"Seguiremos con el mismo espíritu y el mismo compromiso que hemos tenido: siempre abiertos al diálogo, siempre respetando a todos. Mi gobierno no se moverá de este objetivo hacia la paz", señaló.

Añadió que es necesaria la mediación con el gobierno de España y que su administración ha recibido numerosas propuestas de países, líderes y organismos para llevarla a cabo. "Todos saben que estoy listo para la mediación. Necesitamos un diálogo y acuerdos esto es parte de nuestra cultura", señaló.

Aseguró que "nunca hemos recibido una respuesta positiva del estado Español en cuanto a negociaciones"

Además, Puigdemont destacó la violencia policial registrada el domingo durante la celebración del referéndum y aseguró que "este conflicto debe resolverse de manera política y no con la policía. El domingo votamos entre grandes dificultades y en los próximos días mostraremos nuevamente nuestros valores. Mientras tanto, no permitamos que otras personas nos provoquen, no caigamos en provocaciones de violencia".





