Terminan labores de rescate en CDMX: Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que luego de rescatar el último cuerpo en el edificio colapsado en la avenida Álvaro Obregón número 286, ya no hay personas desaparecidas tras el terremoto del pasado 19 de septiembre.

Dijo que en este momento no se tienen familiares que estén pendientes de localización de otras personas; sin embargo, el retiro de material sigue siendo cuidadoso.

En el inmueble ubicado en Álvaro Obregón 286 era el último de los puntos donde se esperaba rescatar a más personas, indicó el mandatario capitalino.

"Seguimos con los trabajos, pero ya no apuntan a la búsqueda de más personas, no tenemos a ninguna persona desaparecida, afortunadamente se ha cumplido con esta parte de la tarea que era fundamental, no tener personas desaparecidas en nuestras listas", indicó.

Explicó que hasta ahora no hay personas por identificar: "Hace un par de días teníamos seis mujeres, pero han sido identificadas, la última, el día de ayer también afortunadamente ha sido identificada por sus familiares".

Señaló que tras el sismo del pasado 19 de septiembre, 228 personas lamentablemente perdieron la vida en la capital del país, las cuales han sido identificadas por sus parientes.

Expuso que de acuerdo con testimonios de familiares, compañeros y amigos, se puede decir que no se espera que hubiera localización de más personas.

"Tenemos que trabajar con mucho cuidado para evitar cualquier derrumbe o daño que pudiera ser ocasionado; lo vamos a hacer de manera cuidadosa y profesional, con todos los cuerpos de rescate que estamos trabajando", afirmó.





Miguel Ángel Mancera expuso que de acuerdo con testimonios de familiares, compañeros y amigos, se puede decir que no se espera que hubiera localización de más personas. (ARCHIVO)

