Mantienen pleito por planta tratadora

EMPRESA ECOAGUA SE DICE DISPUESTA A LLEVAR LITIGIO POR TRATADORA A INSTANCIAS INTERNACIONALES

Para la empresa Ecoagua, exconcesionaria de la planta tratadora de aguas residuales de Torreón, el litigio con Simas no ha terminado e, incluso, dice estar dispuesta a llevar el caso a instancias internacionales.

Luego de unos dos años y medio de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) sacó a Ecoagua de la operación de la planta por incumplimiento de contrato en cuanto a la calidad de las aguas grises, y canceló anticipadamente la concesión que vencería en 2021, la exconcesionaria dio a conocer su postura oficial ayer.

La empresa, que ganó la concesión de la planta en 1999 y la operó hasta 2015, ha peleado el pago de 160 millones de pesos por pasivo vencido.

Alberto García García, representante de Ecoagua, dio ayer una rueda de prensa en la que se limitó a leer un comunicado en el que asegura que el pleito legal sigue vigente y que desde abril de 2015, "Ecoagua, ante notario público, ya le quería entregar la planta a Simas".

Comentó además que "el Simas ha incurrido en un gasto legal mayor a 20 millones para juicios que hasta la fecha han sido principalmente para obtener posesión legal de la planta, la cual era innecesario, ya que Ecoagua estaba solicitando entregar la planta".

Señaló también que "las acciones tomadas por el Simas con su litigio han sido perjudiciales para el erario, con gastos innecesarios. Esto ha retrasado el no contar con una planta moderna y un parque ecológico".

En su lectura del comunicado, García mencionó que "el abuso de autoridad y el no respeto de las instituciones locales merma la inversión privada en la zona, ya que no da seguridad al inversionista. El litigio no tiene sentido de ser y llevará años para su término final".

Consideró que, tanto la ciudadanía como el Consejo Directivo del Simas han sido mal informados en este tema, y agregó que en el tiempo que el Simas se ha hecho cargo de la operación de la planta ha incumplido con la calidad del agua, y citó un muestreo de fecha 26 de septiembre de este año.

El representante de la exconcesionaria no presentó documento alguno y no dio oportunidad de hacer preguntas respecto al tema porque dijo no estar autorizado para responder. "Todas las preguntas las pueden plantear por correo para que se las contesten", dijo.

Más tarde, el gerente del Simas, Xavier Herrera Arroyo, comentó: "yo tengo todos los documentos oficiales de los juicios ganados en el litigio emprendido en 2015 y desde que un juez nos otorgó la posesión de la planta, hasta la fecha. Aquí se los muestro para que revisen las decisiones de los jueces que han emitido sus fallos al respecto".

Dijo que no existe legalmente ninguna obligación de pagarle nada a Ecoagua ni por la operación de la concesión antes de cancelarla, ni después. "Ecoagua perdió un Juicio Mercantil en el que reclamaba un supuesto convenio o reconocimiento de pago y esto fue en junio de este año".

